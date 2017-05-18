Путин провел секретную встречу с главными редакторами российских изданий

"Условия пользовательского соглашения" для участия во встрече предполагали, что ее содержание не будет записываться и разглашаться, рассказал Муратов.

Он сообщил только о том, о чем говорил на встрече он сам. В частности, Муратов затронул проблему того, что "множество людей оказались лишены гражданства в феврале 1992 года, когда был принят закон о гражданстве".

Главный редактор газеты, по его словам, упомянул на встрече обливание зеленкой оппозиционера Алексея Навального. "Я говорил еще о том, что необходимо прекратить уличное насилие - хватит уже обливать людей мочой, фекалиями, выжигать глаза зеленкой", - цитирует Муратова сайт "Дождя". Главный редактор "Новой газеты" отметил, что получил от Путина "содержательный ответ с поручениями".

"Меня пригласили. Я - профессиональный журналист, редактор газеты. Интересно ли мне встретиться и услышать из первых уст, что думает президент? <…> Конечно, интересно", - подвел итог Муратов.

Кто еще участвовал во встрече, неизвестно, поскольку больше никто из главных редакторов о ней не рассказывал.

Дмитрий Муратов заявил, что ему важно понимать картину мира Владимира Путина: "Для меня встреча с президентом - это отнюдь не получение "темника". Это мое искреннее желание понять, какая картина мира в голове у президента страны, избранного большинством избирателей, и который, может быть, пойдет на ближайшие выборы".

Муратов отметил, что не обращался к президенту по поводу угроз, поступивших по адресу "Новой газеты" после публикации расследования о массовых задержаниях, пытках и убийствах людей нетрадиционной сексуальной ориентации в Чечне.

Главный редактор издания избежал ответа на вопрос, удалось ли запугать редакцию. "Мы защищали людей, которые подверглись насилию, хотя не совершали никаких преступлений. К ним можно как угодно относиться, но у этих людей есть неотъемлемые природные права, и мы защищали их", - объяснил Муратов.

В эфире той же программы Муратов передал Ксении Собчак конверт с именем некоего "бизнесмена с мировым именем", который спонсирует "Новую газету". Имя в программе не было названо, поскольку финансовый партнер этого не хочет и газета защищает свой коммерческий интерес. Однако Муратов заявил, что Собчак знает этого человека и может узнать.

"Газета вполне себя содержит, - уточнил Муратов. - Я вам могу сказать, что у нас прибыльна печатная версия и нам достаточно много дает интернет. Это не моя компетенция, но у газеты хватает средств на многое, но не на все. Поэтому у нас появился человек, который нам помогает".