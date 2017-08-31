Президент России Владимир Путин 1 сентября встретится с школьниками, «которые уже проявили себя», и проведет Всероссийский открытый урок. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, сообщает РБК.
© Sputnik / Scanpix

Путин также посетит форум встретится «ПроеКТОриЯ», который помогает школьникам выбрать будущую профессию, и встретится там с его участниками — учениками старших классов. С ними он обсудит вопрос выбора профессии и ««то, каким путем они хотят идти дальше в жизни, где они хотят работать».

«Там будет очень интересно: те учащиеся, которые уже проявили себя и которые уже сейчас имеют обязательства работодателей, наших крупных работодателей и корпораций, о том, что после того как они окончат учебное заведение, они будут взяты на работу», — пояснил Песков.

Ранее стало известно, что 1 сентября Путин проведет открытый урок в одной из школ Ярославля. По информации СМИ, видеотрансляцию встреч президента со школьниками покажут в учебных заведениях по всей стране.

Телеканал "Дождь"
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