Путин также посетит форум встретится «ПроеКТОриЯ», который помогает школьникам выбрать будущую профессию, и встретится там с его участниками — учениками старших классов. С ними он обсудит вопрос выбора профессии и ««то, каким путем они хотят идти дальше в жизни, где они хотят работать».
«Там будет очень интересно: те учащиеся, которые уже проявили себя и которые уже сейчас имеют обязательства работодателей, наших крупных работодателей и корпораций, о том, что после того как они окончат учебное заведение, они будут взяты на работу», — пояснил Песков.
Ранее стало известно, что 1 сентября Путин проведет открытый урок в одной из школ Ярославля. По информации СМИ, видеотрансляцию встреч президента со школьниками покажут в учебных заведениях по всей стране.
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