Путин прокомментировал обыски у Серебренникова фразой "Да дураки"

Как пишет портал телеканала "Дождь", на вручении государственных наград в Екатерининском зале Кремля актер Евгений Миронов уже после церемонии, во время которой передал президенту письмо от деятелей культуры и искусства, подошел к Путину и "стал говорить с ним жарко и даже громко".

"Вы знали? Знали об этом?!" — спросил актер. Президент ответил ему, что узнал накануне, 23 мая.

"Зачем? Ну зачем это делать?! Вы же во Францию в понедельник летите! Вам-то это зачем?!" — спросил Миронов. "Да дураки", — сказал Путин. Колесников отмечает, что глава государства таким образом "дал понять, что сам-то, конечно, ни при чем".

Миронов после этого попросил президента об объективном расследовании, "без экстраординарных методов", а также призвал на забыть о письме, которое он ему передал.

Колесников добавляет, что также спросил об обысках у министра культуры Владимира Мединского, который присутствовал на церемонии. "На самом деле все гораздо сложнее", — ответил глава ведомства.

Накануне в "Гоголь-центре" и в квартире Сербренникова прошли обыски. После них следователи провели допрос режиссера, а также директора Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софью Апфельбаум и еще двоих человек.