Путин продлил российские контрсанкции до конца 2018 года

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bbcrussian.com
суббота, 1 июля 2017 г. 08:20
Президент России Владимир Путин подписал указ, продлевающий ответные меры на санкции ЕС против России до декабря 2018 года. Контрсанкции подразумевают запрет на поставку в Россию некоторых видов продуктов.
© RIA/Scanpix

Указ Путина подписан в пятницу и опубликован на официальном портале правовой информации.

Накануне российский премьер Дмитрий Медведев сообщил, что правительство предложит президенту продлить ответные меры именно на этот срок после продления санкций ЕС.

Российские власти ввели продовольственное эмбарго в ответ на санкции ЕС и США. Оно действует с 7 августа 2014 года. Причиной санкций и контрсанкций стал конфликт на Украине.

Совет ЕС 26 июня продлит экономические санкции против России на шесть месяцев, объяснив это отсутствием прогресса в урегулировании ситуации на Украине. Лидеры ЕС согласовали это решение 22 июня.

"ЕС продлит экономические санкции против России за то, что она в недостаточной степени выполняет минские договоренности", - сообщил тогда секретарь Евросовета Дональд Туск.

19 июня главы внешнеполитических ведомств стран ЕС продлили санкции против Крыма, которые предполагают запрет на инвестиции в регион и торговлю с ним, а также запрещают европейским компаниям оказывать там туристические услуги.

Также в июне о расширении российского санкционного списка на 38 позиций объявили США.

Министр сельского хозяйства России Александр Ткачев накануне заявил, что продовольственное эмбарго потребуется России еще лет десять.

"Ради нашей страны они [контрсанкции] выгодны еще лет на десять, потому что они очень благоприятно влияют на инвестиционный фон, на рост АПК. Это видим совершенно очевидно. Мы от этого не пострадаем, только выиграем", - заявил Ткачев журналистам.

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