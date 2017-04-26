Путин призвал соблюдать права жителей при расселении пятиэтажек

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Телеканал "Дождь"
среда, 26 апреля 2017 г. 17:45
Президент России Владимир Путин заявил, что расселение пятиэтажек должно быть сделано таким образом, чтобы не нарушать права москвичей на собственность. Об этом он сказал, комментируя на совещании с членами правительства программу реновации жилья в Москве, сообщает «Интерфакс».
Vladimiras Putinas
© AP / Scanpix

По словам президента, он не подпишет закон о реновации жилья в Москве, если будут нарушены права граждан.

«Хочу сразу сказать, что ничего, что нарушает законы, действующие на сегодняшний день, и права граждан, подписано мною быть не может. Прошу этот закон проработать как следует досконально, в том числе в диалоге с общественностью», — приводит слова Путина ТАСС.

Он добавил, что расселение пятиэтажек в Москве не должно нарушать права граждан. Путин подчеркнул, что «все предложения должны быть реализованы на основе добровольного согласия граждан на предлагаемые условия, ничего не может быть навязано силой».

«Безусловно, это должно быть сделано таким способом и такими инструментами и средствами, которые не нарушают прав граждан — прежде всего, право на собственность», — заключил он.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что законопроект о реновации жилфонда столицы будет скорректирован ко второму чтению таким образом, что жильцов пятиэтажек не будут расселять в другие районы.

Накануне «Коммерсантъ» сообщал, что столичная мэрия нашла 150 площадок, где могут быть построены новые дома для жителей, чьи дома будут сносить.

В начале года Путин поручил Собянину снести все «хрущевки» в городе и построить на их месте новые дома. По предварительным данным, под снос попадает около восьми тысяч домов.

Телеканал "Дождь"
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Путин призвал соблюдать права жителей при расселении пятиэтажек (8)

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Президент России Владимир Путин заявил, что расселение пятиэтажек должно быть сделано таким образом, чтобы не нарушать права москвичей на собственность. Об этом он сказал, комментируя на совещании с членами правительства программу реновации жилья в Москве, сообщает «Интерфакс».

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