Путин признался Оливеру Стоуну в симпатии к Маккейну

«На самом деле он для меня даже немножко симпатичен. Он симпатичен мне своим патриотизмом и своей последовательностью в защите интересов своей страны», — заявил Путин.

При этом он отметил, что Маккейн с его убеждениями относится к тем людям, которые «живут еще в старом мире». Он добавил, что такие люди «не хотят взглянуть в будущее», а также не видят «реальных угроз» и не могут «переступить через свое прошлое».

Маккейн неоднократно резко высказывался в отношении Путина и российской политики.

В 2003 году заявил, что «американская внешняя политика должна отражать отрезвляющий вывод о том, что российское правительство, которое не разделяет наши самые базовые ценности, не может быть другом или партнером и рискует своим собственным поведением поставить себя в разряд врагов».

В 2008 году Джордж Буш, занимавший пост главы Белого дома, на встрече с Путиным в Словении сказал, что «посмотрел этому человеку в глаза. Я нашел его очень открытым и заслуживающим доверия. Я заглянул в его душу», — сказал Буш. Позже Маккейн обыграл замечание Буша: «Когда я заглянул в глаза Путину, то увидел три буквы: КГБ».

В сентябре 2013 года Маккейн на Pravda.ru опубликовал статью «Россияне заслуживают лучшего, чем Путин».