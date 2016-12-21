Путин присвоил звание Героя России убитому в Турции послу

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Телеканал "Дождь"
среда, 21 декабря 2016 г. 15:30
Послу России в Турции Андрею Карлову, убитому 19 декабря в Анкаре, посмертно присвоено звание Героя России.
Rusijos ambasadorius Turkijoje Andrėjus Karlovas
© Twitter nuotr.

Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Звание Героя России присвоено Карлову «за проявленные стойкость и мужество» на посту российского посла в Турции, а также «за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации».

Карлов был убит в понедельник, 19 декабря. Это произошло во время его выступления на открытии выставки «Россия глазами турок». На посла напал 22-летний бывший полицейский Мевлют Мерт Алтынташ. Турецкие власти сообщали, что Алтынташа отстранили от службы в связи с расследованием попытки госпереворота в июле этого года.

В общей сложности по делу об убийстве посла в Турции задержали 13 человек.

Как сообщил иракский телеканал Al Sumaria, сирийская группировка «Джейш аль-Фатх» («Армия завоевания») взяла на себя ответственность за убийство посла

Телеканал "Дождь"
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