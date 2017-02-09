Путин принес извинения Эрдогану за удар авиации РФ по турецким военным

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NEWSru.com
четверг, 9 февраля 2017 г. 19:45
Президент России Владимир Путин принес извинения турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану после того, как российская авиация в Сирии недпреднаменно нанесла удар по военным Турции, убив трех человек и еще 11 ранив, сообщает Reuters со ссылкой на заявление турецких ВС.
© AP/Scanpix

В заявлении турецкой стороны, с которым ознакомилось агентство, идет речь о том, что Путин позвонил Эрдогану, выразил скорбь и принес соболезнования из-за смерти турецких военных. В настоящее время структуры двух стран занимаются расследованием произошедшего, пишет newsru.com

В Минобороны РФ уже подтвердили гибель турецких военных в провинции Алеппо. Глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов выразил соболезнования турецкому коллеге генералу Хулуси Акару. При этом они договорились о более тесной координации и обмене информацией об обстановке на земле в Сирии, передает ТАСС.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что Россия и Турция экстренно усовершенствуют механизм согласования действий в Сирии после непреднамеренного удара ВКС РФ по турецким военным.

"Президент Путин информировал участников совещания о недавнем телефонном разговоре с президентом Турции Эрдоганом, рассказал, в частности, что выразил турецкому коллеге соболезнования в связи с тем, что сегодня рано утром в результате несогласованности координат при нанесении авиаударов ВКС России по террористам в ходе совместной операции по освобождению Эль-Баба погибли турецкие военнослужащие", - объяснил он.

Генштаб ВС Турции объявил о том, что трое турецких военных погибло и 11 было ранено, когда в четверг утром, 9 февраля, военные самолеты РФ во время авиаударов по объектам "Исламского государства" поразили здание, где находились военнослужащие, участвовавшие в операции "Щит Евфрата".

С 24 августа 2016 года Турция проводит в Сирии военную наземную операцию "Щит Евфрата" против "Исламского государства", а также курдских Отрядов народной самообороны (YPG), которые в Анкаре считают террористической организацией.

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