Путин пригрозил отбирать у мигрантов гражданство РФ за экстремизм

"В соответствии с российской Конституцией мы лишать никого гражданства не можем. Но мы можем отменять соответствующие решения, которые послужили основанием для получения российского гражданства. Мы проведём консультации с нашими юристами, и, я думаю, такие решения будут приняты в самое ближайшее время", - сказал Путин в интервью телекомпании "Мир-24".

Ранее стало известно, что Акбаржон Джалилов, предположительно осуществивший взрыв в петербургском метро 3 апреля, получил российское гражданство в 2011 году благодаря тому, что его отец долго жил в Санкт-Петербурге.

Многие посчитали предоставление Джалилову гражданства просчетом миграционных служб. Глава ФСБ Александр Бортников в свою очередь заявил, что основу террористических групп в России составляют трудовые мигранты из стран СНГ.

Взрыв в метро Санкт-Петербурга произошел днем 3 апреля. В одном из вагонов поезда на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" сработало взрывное устройство, приведенное в действие смертником. Жертвами произошедшего стали 14 человек, включая его самого.

Кроме того, неразорвавшееся самодельное взрывное устройство было найдено на "Площади Восстания". Следователи полагают, что Акбаржон Джалилов сначала спрятал замаскированную бомбу на "Площади Восстания", а затем подорвался в вагоне.

В рамках расследования теракта были задержаны восемь предполагаемых участников террористических ячеек. Шесть из них находились в Санкт-Петербурге, двое - в Москве. Все задержанные - выходцы из Центральной Азии.

Как отмечают комментаторы, если Акбаржон Джалилов действительно окажется виновным, и это будет однозначно доказано, это будет первый случай, когда в роли смертника в России выступил уроженец Центральной Азии.