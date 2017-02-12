Путин пригласил Штайнмайера приезжать "в удобное время"

Поздравительная телеграмма был направлена в течение часа после голосования в Федеральном собрании - исход которого, впрочем, был прогнозируемым, пишет newsru.com

В Германии главные рычаги власти сосредоточены в руках канцлера, а не президента, однако на посту главы МИД Штайнмайер был, вероятно, наиболее высокопоставленным противником изоляции России после введения США и Евросоюзом санкций.

Штайнмайера - кандидата от так называемой "большой коалиции" - избрали президентом уже в первом туре: его кандидатуру поддержал 931 участник голосования, 103 воздержались. Церемония инаугурации запланирована на 19 марта. Штайнмайер меняет на этом посту 77-летнего Йоахима Гаука.

"Глава Российского государства выразил уверенность, что деятельность Ф.-В. Штайнмайера на столь ответственном посту будет способствовать развитию российско-германских отношений, продуктивного сотрудничества в различных областях в интересах народов двух стран, в русле укрепления стабильности и безопасности на европейском континенте и во всем мире", - цитирует сообщение "Интерфакс".

Путин "подтвердил заинтересованность в продолжении конструктивного диалога по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня и пригласил Штайнмайера посетить Российскую Федерацию в удобное для него время", отмечается в сообщении.

В Германии федеральный президент не является главой исполнительной власти, его функции - представительские. Президентподписывает федеральные законы, выдвигает кандидатуру канцлера для рассмотрения парламентом, утверждает по представлению канцлера министров, а также судей и госслужащих. При этом он исполняет решения, принятые другими органами власти.

Однако на посту главы МИД Германии Штайнмайер выступал последовательным противником изоляции России после введения санкций. Например, летом прошлого года он допускал постепенное ослабление санкций в отношении РФ еще до полного выполнения минских соглашений по Украине - вопреки официальной позиции глав государств и правительство стран ЕС. Он также допускал возвращение России в "большую восьмерку".

Другим высокопоставленным немецким чиновником, который ратовал за ослабление изоляции России, был вице-канцлер Зигмар Габриэль. Он сменил Штайнмайера на посту главы МИД, когда тот заявил, что будет выставлять свою кандидатуру на выборах президента. После назначения главой внешнеполитического ведомства Габриэль, впрочем, подтвердил, что России надо добиваться выполнения минских соглашений для смягчения ограничений.