Путин приехал в Валаамский монастырь

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Телеканал "Дождь"
вторник, 11 июля 2017 г. 16:55
Президент Владимир Путин приехал в Валаамский монастырь в день памяти основателей Спасо-Преображенского Валаамского монастыря Сергия и Германа, сообщает «Интерфакс». Ранее источники Дождя сообщили, что посещение Валаама станет началом предвыборной кампании президента.
Vladimiras Putinas
© Sputnik / Scanpix

Путин приложился к мощам Сергия и Германа, которые почитаются в православии как святые, и поставил свечу у Валаамской иконы Божией Матери.

После этого он поговорил с патриархом Кириллом, который ранее приехал на Валаам и отслужил в храме торжественную литургию. Он обсудил с патриархом жизнь монастыря и его обустройство, сообщает агентство.

На прошлой неделе источники Дождя, близкие к администрации президента, сообщили, что президент посетит Свердловскую область, Карелию, Белгородскую область и Марий Эл, чтобы пообщаться с кандидатами на пост губернаторов. Кроме того, собеседники Дождя говорили, что во время поездок Путин будет часто общаться с молодежью и церковными деятелями.

Президент намерен своем приездом продемонстрировать поддержку кандидатов, отмечали источники Дождя. Путин ежегодно совершает такие поездки, однако, по словам собеседников Дождя, в этом году график составлен с учетом его будущей президентской кампании. Для Свердловской области и Карелии посещение президента будут особенно важны, считает источник, близкий к Кремлю. Эти регионы считаются сложными, а Кремль не должен допускать сложностей ни в одной губернаторской кампании.

В конце мая Путин сказал, что говорить о президентских выборах пока рано. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что Владимир Путин не ведет предвыборную кампанию. По его словам, «ведется обычная работа».

В мае президент посетил старообрядческий храм и открыл новую церковь в Сретенском монастыре.

Телеканал "Дождь"
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