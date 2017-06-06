Путин предложил ввести присягу при получении гражданства РФ

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Медуза
вторник, 6 июня 2017 г. 15:15
Президент РФ Владимир Путин предложил ввести церемонию принесения клятвы или присяги для тех, кто принимает российское гражданство. Об этом Путин заявил на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.
Vladimiras Putinas
© Reuters / Scanpix

По словам Путина, можно было бы «перенять опыт некоторых зарубежных государств, когда есть клятва, присяга, другой торжественный акт, которым человек подтверждает свое намерение стать гражданином страны, соблюдать ее законы, традиции, уважать эти традиции, историю».

Президент РФ предложил депутатам Госдумы «подумать» о введении присяги.

Спикер Госдумы, в свою очередь, пообещал, что депутаты изучат международный опыт, и, исходя из него «и российских традиций» составят текст присяги, «чтобы гражданин, который получает гражданство, становится гражданином Российской Федерации, понимал ответственность этого решения».

Володин предложил предусмотреть юридические последствия за нарушение присяги. Путин с ним согласился.

Предложение о введении присяги прозвучало в рамках обсуждения законопроекта о лишении гражданства РФ признанных виновным в терроризме и экстремизме, который рассматривает Госдума.
На рассмотрении в Госдуме находится законопроект о лишении гражданства осужденных по «террористическим» и «экстремистским» статьям. В мае вариант законопроекта, соавтором которого был Володин, Госдума приняла в первом чтении.

Законопроект предполагает расширить понятие «ложные сведения», являющиеся основанием для отмены решения о принятии в гражданство РФ. Авторы законопроекта предлагают считать, что претендент на гражданство РФ предоставил ложные сведения, если позже он был осужден за терроризм или экстремизм.

Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы спустя несколько дней после теракта в Петербурге. По данным следствия, взрыв в метро устроил уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов, получивший гражданство РФ.

Медуза
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