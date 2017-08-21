Путин предложил подумать над новыми методами цензуры в СМИ

Президент России Владимир Путин заявил, что телевизионный и интернет контент должен фильтроваться творческим сообществом, но для этого необходимо создать соответствующие механизмы. При этом глава государства признал, что подобная фильтрация может принять идеологический характер, и общество потеряет возможность получать "достоверную открытую прямую информацию".

Данная тема была поднята одним из участников Всероссийского образовательного форума "Таврида", на которой присутствовал Путин. Он предложил президенту ввести некий фильтр в СМИ, чтобы избавиться от засилья агрессивной и криминальной информации, которая негативно сказывается на подрастающем поколении.

Путин на это заявил, что "должно быть запрещено только то, что запрещено в законе". "Все другое может быть осуществлено только одним способом — фильтрация с помощью самого творческого сообщества. Если само сообщество выработает систему морально-этических фильтров, это было бы правильно, чтобы если не исключить, то минимизировать, но лучше исключить влияние на этот процесс со стороны государства", — отметил глава государства (цитата по ТАСС).

Затем президент предложил всем вместе "подумать над созданием таких механизмов". По его словам, он регулярно находится в контакте с руководителями основных телевизионных каналов в стране, и они сами понимают, что происходит, а также "стараются эту ситуацию как-то изменить к лучшему".

"В современном мире это сложно сделать — поток профильтровать, есть опасения, что эта фильтрация примет идеологический характер, и общество будет лишено возможности получать достоверную открытую прямую информацию", — заявил Путин, добавив, что в век интернета сложно отфильтровать все подряд, "но в некоторых странах предпринимаются такие попытки".