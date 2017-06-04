Путин предлагал Клинтону подумать о вступлении России в НАТО

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NEWSru.com
воскресенье, 4 июня 2017 г. 09:28
Президент Владимир Путин сообщил, что предлагал бывшему американскому лидеру Биллу Клинтону рассмотреть возможность вступления России в НАТО. Об этом он заявил в ходе интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну для его нового проекта - серии бесед с российским лидером. В опубликованных ранее отрывках из беседы Путин хвалил своих телохранителей и рассуждал о судьбе экс-сотрудника АНБ США Эдварда Сноудена, о котором Стоун снял фильм.
Billas Clintonas, Vladimiras Putinas
© Reuters/Scanpix

С Биллом Клинтоном Путин встречался в июне 2000 года. По официальным данным, президенты побеседовали в формате "один на один", а затем поужинали, обсудив контроль над вооружениями, ситуацию на Балканах и Северном Кавказе.

В интервью Стоуну Путин вспомнил другой момент. "Я помню одну из наших последних встреч с президентом Клинтоном, когда еще Клинтон был президентом. Он приезжал в Москву, и я в ходе дискуссии сказал: "Ну, а может быть посмотреть такой вариант, что Россия может быть вступит в НАТО". Клинтон ответил: "Ну а что же, я не против".

Российский президент подчеркнул, что в этот момент "вся американская делегация очень занервничала".

На вопрос Стоуна о том, подала ли тогда Россия заявку на вступление в альянс, Путин рассмеялся.

Современное НАТО Путин назвал внешнеполитическим инструментом США: "Сегодня это внешнеполитический инструмент США, там нет союзников, там есть только вассалы. Когда страна становится членом НАТО, ей уже очень трудно сопротивляться давлению со стороны такой крупной страны, лидера НАТО, как США. И там легко может появиться все что угодно - и система противоракетной обороны, и новые базы, и, если потребуется, и новые ударные комплексы". (Цитата по ТАСС.)

"Почему мы так остро реагируем на расширение НАТО? В принципе, мы понимаем ценность, либо отсутствие ценностей НАТО и опасности для нас самой организации. Но что нас беспокоит? Нас беспокоит практика принятия решений", - объяснил он.

Российский президент упомянул о принимаемых Россией контрмерах: мы "должны… ставить под удар наших ракетных систем те объекты, которые, по нашему мнению, начинают нам угрожать".

Нынешний фрагмент фильма "Интервью Путина" был показан на сайте Politico. Полностью четырехсерийная лента будет показана 12-15 июня на кабельном канале Showtime.

В одном из предыдущих фрагментов фильма "Интервью Путина" Оливер Стоун и российский лидер обсудили бывшего сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена. "Попытки следить за своими союзниками, если вы действительно считаете их своими союзниками, а не вассалами, это неприлично. Это подрывает доверие, а значит, в конечном счете наносит ущерб собственной национальной безопасности", - заявил президент.

Путин также отметил, что не считает бывшего агента Эдварда Сноудена, разоблачившего методы АНБ, предателем. "Сноуден не предатель. Он не предал интересы своей страны, он не передал другой стране ни одной информации, которая бы наносила ущерб его народу", - заявил он. В то же время глава государства добавил, что не одобряет действия Сноудена. Если Сноудену что-то не нравилось в его работе, он должен был просто уйти в отставку, считает он.

На вопрос Стоуна, зашло ли Агентство национальной безопасности США слишком далеко в программе слежки, российский лидер ответил утвердительно. "Конечно, я так считаю. В этом смысле Сноуден прав", - уточнил глава государства.

Кроме того, Путин рассказал Стоуну о попытках покушения на свою жизнь: их, по его словам, было пять. Президент РФ по этому случаю вспомнил свой разговор с бывшим кубинским лидером Фиделем Кастро о покушениях на его жизнь. "Он сказал мне: "Ты знаешь почему я еще жив? Потому что я всегда лично занимался вопросами своей безопасности". Поэтому и я делаю свою работу. И мои сотрудники службы безопасности делают свою, и пока у них это получается успешно".

Экс-глава МИД Иванов объяснил: это "непринужденные рассуждения вслух"

МИД России в годы президентства Билла Клинтона в США не вел никаких переговоров о вариантах вступления РФ в НАТО, сообщил РИА "Новости" экс-министр иностранных дел Игорь Иванов.

"На официальном уровне мы ничего не предлагали. Я лично в такого рода обсуждениях участия не принимал", - сообщил Иванов. Он возглавлял МИД при двух президентах России с 1998 по 2004 годы.

"В свое время Борис Николаевич (Ельцин) тоже не исключал возможности вступления в НАТО. Потом, по-моему, Сергей Ястржембский (пресс-секретарь Ельцина) сказал, что его слова были неправильно поняты", - вспомнил Иванов.

Разговоры о членстве России в альянсе, по его словам, могли носить гипотетический характер. "В свое время были такие неофициальные, непринужденные гипотетические рассуждения вслух, что если НАТО переродится и будет не военным агрессивным блоком, направленным на Восток, а примет другой характер, то почему бы России тоже не присоединиться. Но, учитывая, что характер НАТО не изменился, то и отношение России к альянсу не изменилось", - заявил экс-министр.

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Billas Clintonas, Vladimiras Putinas
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