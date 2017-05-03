Путин пошутил о нежелании турецкой делегации работать

«Не хотят твои работать», — сказал Путин Эрдогану.

Президент предложил подождать, пока представители Турции найдут свои места.

Путин поблагодарил турецкого лидера за встречу и добавил, что «отношения развиваются так, как мы и планировали».

Переговоры Путина и Эрдогана прошли в государственной резиденции президента России «Бочаров ручей» в Сочи.

По словам российского лидера, на встрече планировалось обсудить ключевые вопросы двусторонних отношений и «острые вопросы» — например, сирийский конфликт. Как отмечал помощник президента Юрий Ушаков, на переговорах поговорят и о покупке Турцией российского зенитного ракетного комплекса С-400.

До вылета в Россию президент Турции говорил, что для нормализации отношений с Москвой необходимо снять продовольственное эмбарго на турецкие продукты. Только этот шаг, по мнению Эрдогана, может вывести товарооборот на уровен 100 миллиардов долларов в год. В прошлом году товарооборот составил 15,8 миллиардов долларов.

В середине марта министр сельского хозяйства России Александр Ткачев заявил, что Россия должна обеспечивать себя помидорами и огурцами самостоятельно, поэтому в отношении Турции разрешили ввоз только дефицитных овощей: лука, цветной капусты, брокколи.

В начале 2016 года Россия ввела эмбарго на поставку турецких овощей и специй. Такое решение было принято после атаки турецких ВВС российского бомбардировщика Су-24 в Сирии в ноябре 2015 года.