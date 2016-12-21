Путин поручил ужесточить правила продажи спиртосодержащей продукции

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Телеканал "Дождь"
среда, 21 декабря 2016 г. 13:45
Президент России Владимир Путин поручил ужесточить правила производства и продажи пищевой продукции, бытовой химии и парфюмерно-косметической продукции с содержанием спирта выше 25%.
© AP/Scanpix

Об этом сообщается на сайте Кремля.

К 1 июля 2017 года правительство должно ужесточить правила розничной торговли содержащими этиловый спирт лекарственными препаратами для медицинского и ветеринарного применения. Кроме того, согласно поручению президента, необходимо введение обязательной маркировки спиртосодержащей продукции, производимой и реализуемой на территории России.

Также правительству поручено подготовить и представить предложения о внесении изменений в законодательство о налогах, предусматривающих изменений действующих ставок акцизов на алкогольную и спиртосодержащую продукцию в целях снижения спроса на суррогаты алкоголя.

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Массовое отравление суррогатным алкоголем произошло в Иркутске в минувшие выходные. Пострадавшие стали поступать в больницы с вечера 17 декабря. По предварительным данным, все они употребляли концентрат для ванн «Боярышник». Отравление вызвал метиловый спирт или метанол, который содержался в концентрате, при этом на упаковке в составе значился этиловый спирт.

По последним данным, жертвами отравления стали 60 человек, еще 40 остаются в больницах. Возбуждено уголовное дело в рамках которого задержаны 11 человек.

Телеканал "Дождь"
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