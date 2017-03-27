Путин поручил создать научно-техническую долину "Воробьевы горы"

 (5)
Телеканал "Дождь"
понедельник, 27 марта 2017 г. 19:10
Президент России Владимир Путин поручил правительству внести в Госдуму законопроект «О научно-технологических долинах», обеспечить его принятие, а затем на его основе создать научно-техническую долину «Воробьевы горы».
Vladimiras Putinas
© Reuters / Scanpix

Об этом говорится в списке поручений российского президента, опубликованном на сайте Кремля.

Срок принятия законопроекта — 1 июля 2017 года. После этого до начала декабря 2017 года должна быть создана «Долина». При этом, отмечается, «должно быть предусмотрено, что МГУ имени М.В.Ломоносова является учредителем фонда, образуемого в целях инфраструктурного и научно-методического обеспечения деятельности научно-технологической долины».

Также в перечне поручений говорится, что до 1 мая 2018 года правительство должно обеспечить создание самого фонда и управляющей компании.

Ответственным за выполнение поручений назначен премьер-министр Дмитрий Медведев.

В конце января высокопоставленный федеральный чиновник рассказал Дождю, что проект научной долины МГУ фактически «завис». По его словам, задержка связана с отсутствием решения о том, кто будет распоряжаться ее территорией. Кроме того, что законопроект «О научно-технологических долинах» не мог попасть в Думу.

В разработке проекта долины участвует компания «Иннопрактика» Катерины Тихоновой, которую Reuters называл дочерью российского президента.

Телеканал "Дождь"
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Россия

Путин поручил создать научно-техническую долину "Воробьевы горы" (5)

Vladimiras Putinas
Президент России Владимир Путин поручил правительству внести в Госдуму законопроект «О научно-технологических долинах», обеспечить его принятие, а затем на его основе создать научно-техническую долину «Воробьевы горы».

В России начались акции протеста дальнобойщиков против "Платона" (6)

В России начались акции протеста дальнобойщиков против Платона
Крупные акции протеста против системы сбора платы за проезд по федеральным трассам «Платон» начались в нескольких городах России.

Навальный получил 15 суток за сопротивление полиции (7)

Aleksejus Navalnas
Тверской районный суд Москвы отправил оппозиционного политика Алексея Навального под арест на 15 суток, признав его виновным в неподчинении сотрудникам правоохранительных органов во время несогласованной протестной акции, прошедшей в Москве в воскресенье.

Миша Улыбка. В России судят "ангарского маньяка", который превзошел Чикатило (10)

Миша Улыбка. В России судят ангарского маньяка, который превзошел Чикатило
Следственный комитет России предъявил окончательное обвинение бывшему милиционеру из Ангарска (Иркутская область) Михаилу Попкову в совершении еще 60 убийств женщин. В январе 2015-го за совершение 22 убийств и двух покушений на убийства женщин Иркутским областным судом Попков был осужден к пожизненному лишению свободы.

Песков: подросткам на митингах "обещали деньги" (6)

Dmitrijus Peskovas
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал воскресные антикоррупционные акции в Москве и других российских городах. Акции в Москве Песков назвал провокациями и обманом населения.
Facebook друзья
Rambler's Top100