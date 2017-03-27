Путин поручил создать научно-техническую долину "Воробьевы горы"

Об этом говорится в списке поручений российского президента, опубликованном на сайте Кремля.

Срок принятия законопроекта — 1 июля 2017 года. После этого до начала декабря 2017 года должна быть создана «Долина». При этом, отмечается, «должно быть предусмотрено, что МГУ имени М.В.Ломоносова является учредителем фонда, образуемого в целях инфраструктурного и научно-методического обеспечения деятельности научно-технологической долины».

Также в перечне поручений говорится, что до 1 мая 2018 года правительство должно обеспечить создание самого фонда и управляющей компании.

Ответственным за выполнение поручений назначен премьер-министр Дмитрий Медведев.

В конце января высокопоставленный федеральный чиновник рассказал Дождю, что проект научной долины МГУ фактически «завис». По его словам, задержка связана с отсутствием решения о том, кто будет распоряжаться ее территорией. Кроме того, что законопроект «О научно-технологических долинах» не мог попасть в Думу.

В разработке проекта долины участвует компания «Иннопрактика» Катерины Тихоновой, которую Reuters называл дочерью российского президента.