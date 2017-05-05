Путин поручил распространять фильмы и сериалы с "объективной информацией о России"

Об этом говорится в протоколе заседания Российского организационного комитета «Победа», которое состоялось 20 апреля.

Помимо роли России в победе над нацизмом фильмы и сериалы должны будут отражать российский вклад в «противодействие попыткам ревизии истории и итогов Второй мировой войны, героизации нацизма и пропаганде неонацизма», говорится в поручении Путина.

Само поручение Минкомсвязи должно будет исполнить до 31 января 2018 года.

В конце апреля премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что находит недопустимым «узкополитический подход к культуре».

«Вместо принципов, убеждений, уважения к чужому мнению и творчеству появляется агрессия и нетерпимость, и мы эту агрессию видим. Эта агрессия иногда воплощается в преступные деяния. Иногда сводится к преследованию автора, произведение которого еще никто не видел», — сказал он.

Медведев также отметил, что чиновники не должны указывать художникам как им работать.