Путин поручил распространять фильмы и сериалы с "объективной информацией о России"

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Телеканал "Дождь"
пятница, 5 мая 2017 г. 17:35
Президент России Владимир Путин поручил Минкомсвязи распространить на «крупных медиарынках» российские документальные и художественные фильмы и сериалы, «отражающие объективную информацию о России, в том числе о ее роли в победе над нацизмом».
Vladimiras Putinas
© Sputnik / Scanpix

Об этом говорится в протоколе заседания Российского организационного комитета «Победа», которое состоялось 20 апреля.

Помимо роли России в победе над нацизмом фильмы и сериалы должны будут отражать российский вклад в «противодействие попыткам ревизии истории и итогов Второй мировой войны, героизации нацизма и пропаганде неонацизма», говорится в поручении Путина.

Само поручение Минкомсвязи должно будет исполнить до 31 января 2018 года.

В конце апреля премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что находит недопустимым «узкополитический подход к культуре».

«Вместо принципов, убеждений, уважения к чужому мнению и творчеству появляется агрессия и нетерпимость, и мы эту агрессию видим. Эта агрессия иногда воплощается в преступные деяния. Иногда сводится к преследованию автора, произведение которого еще никто не видел», — сказал он.

Медведев также отметил, что чиновники не должны указывать художникам как им работать.

Телеканал "Дождь"
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