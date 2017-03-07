Путин помиловал жительницу Сочи, осужденную за SMS о танках в Грузии

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bbcrussian.com
вторник, 7 марта 2017 г. 11:04
Президент России Владимир Путин помиловал жительницу Сочи Оксану Севастиди, осужденную на семь лет лишения свободы за то, что в 2008 году она отправила знакомому текстовое сообщение о следующих в сторону Абхазии танках.
Vladimiras Putinas
© Sputknik/Scanpix

Путин подписал указ об освобождении Севастиди. Он вступает в силу через пять дней со дня его официального опубликования.

В декабре прошлого года Путин говорил, что он не в курсе этого дела, но постарается изучить дело осужденной.

Оксана Севастиди была приговорена к семи годам колонии в марте 2016 года по обвинению в государственной измене. К тому времени она уже провела больше года в СИЗО, куда ее заключили на время следствия.

Поводом для возбуждения дела стала переписка Севастиди со знакомым из Сухуми. В 2008 году он спросил ее через SMS, не видела ли она в Сочи танков. Она ответила, что видела движущийся в сторону Абхазии состав с бронетехникой.

Российское следствие утверждало, что знакомый Севастиди работал на грузинскую разведку. На этом основании в ее отношении возбудили дело о государственной измене в форме шпионажа.

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