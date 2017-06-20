Путин показал Стоуну вместо атаки россиян атаку американцев

Однако это оказалось записью атаки американского вертолета в Афганистане, сообщает независимая группа расследователей Conflict Intelligence Team (CIT). Первым на это обратил внимание в фейсбуке Fedir Panasenko.
В фильме Путин показывает Стоуну кадры с атакой и говорит, что «это попытка [террористов] зайти [в Сирию] с территории Турции».
Вот, @CITeam_en сделали более наглядно. Национальный позор, в общем-то. https://t.co/IoJI8FSN3S— Лапшеснималочная (@noodleremover) June 20, 2017
CIT пишет, что это видео 2013 года, на котором американский вертолет AH-64 Apache атакует талибов в Афганистане. Только на него наложены переговоры пилотов на русском языке. Аналогичное видео было опубликовано на Youtube в марте прошлого года.
Телеканал Showtime с 15 по 17 июня показал фильм Стоуна о Путине, основанный на интервью с президентом. Фильм состоит из четырех серий. В России его показывает «Первый канал» с 19 июня.