Путин подписал "закон садистов", в котором описан порядок избиения заключенных

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NEWSru.com
пятница, 30 декабря 2016 г. 08:50
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, вносящий изменения в законы "Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы" и "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений". Нововведения, о которых правозащитники отзываются как о "законе садистов", подробно описывают применение сотрудниками ФСИН физической силы и оружия в отношении заключенных.
Rusijos policija
© AP/Scanpix nuotr.

Этот закон был принят Госдумой 21 декабря и одобрен Советом Федерации 23 декабря 2016 года.

"Сотрудники уголовно-исполнительной системы вправе применять физическую силу, специальные средства и огнестрельное оружие на территориях учреждений, исполняющих наказания, следственных изоляторов, прилегающих к ним территориях, на которых установлены режимные требования, на охраняемых объектах уголовно-исполнительной системы, при исполнении обязанностей по конвоированию и в иных случаях, установленных настоящим законом", — говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

В законе также говорится: "Сотрудник уголовно-исполнительной системы не несет ответственности за вред, причиненный осужденным, лицам, заключенным под стражу, и иным лицам при применении физической силы, специальных средств или огнестрельного оружия, если применение физической силы, специальных средств или огнестрельного оружия осуществлялось по основаниям и в порядке, которые установлены настоящим законом и другими федеральными законами".

После внесения в Госдуму документ, разработанный в правительстве РФ, вызвал негативные отзывы в СМИ и критику со стороны правозащитников. Первое чтение законопроект прошел в такой спешке, что в него не успели внести согласованные с правозащитниками коррективы. Ко второму чтению он претерпел значительные изменения.

Тем временем правозащитники и родственники уже 27 дней пытаются установить местонахождение единственного в РФ осужденного по статье 212.1 ("Неоднократное нарушение установленного порядка организации или проведения митинга или пикетирования") Ильдара Дадина, который в ноябре сообщил и пытках и избиениях в карельской колонии N7. Его супруга Анастасия Зотова написала в Facebook, что из ФСИН "пришла очередная отписка — по закону мы вам не обязаны ничего сообщать".

Участники проекта "Территория пыток", созданного после заявления Дадина о садистах в пенитенциарном ведомстве, организовали адвокатские опросы 29 бывших и нынешних заключенных трех карельских колоний, которые в деталях описали издевательства сотрудников ФСИН и полученные увечья. Правозащитники сообщают об угрозах в адрес адвокатов со стороны сотрудников ФСИН.

Несмотря на многочисленные заявления о пытках и избиениях, доследственная проверка была начата только по заявлениям Дадина и еще одного заключенного. Визиты в колонию членов президентского Совета по правам человека и уполномоченного по правам человека в РФ видимого результата не принесли, как и доклад правозащитников президенту Владимиру Путину. Резолюция Европейского парламента с требованием немедленного освобождения Дадина из заключения и независимого расследования заявлений о пытках осталась без ответа.

NEWSru.com
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