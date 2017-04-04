Путин подписал закон об освобождении от налогов попавших под санкции россиян

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Телеканал "Дождь"
вторник, 4 апреля 2017 г. 11:25
Президент России Владимир Путин подписал законопроект, который освобождает от необходимости платить налоги и декларировать доходы в России тех, кто попал под санкции.
Vladimiras Putinas
© Reuters / Scanpix

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Ранее законопроект одобрили Госдума и Совет Федерации России.

В документе отмечается, что в случае если в налоговом периоде в отношении физического лица действовали санкции иностранного государства, такое лицо может не признаваться в этом налоговом периоде налоговым резидентом России «вне зависимости от срока пребывания в стране при наличии такого резидентства в иностранном государстве».

Как пояснил ранее глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, этот закон не освобождает физических лиц от обязанности платить налоги и отчитываться по контролируемым иностранным компаниям и офшорам. Однако регулирует налогообложение граждан, которые были иностранными налоговыми резидентами, а из-за санкций живут в России.

В свою очередь «Медуза» выяснила, что такой закон может быть выгоден миллиардеру Геннадию Тимченко, который много лет был налоговым резидентом Швейцарии, но после введения американских санкций был вынужден переехать в Россию.

Телеканал "Дождь"
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