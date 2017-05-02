Путин подписал закон о запрете называть детей цифрами и бранными словами

Согласно статье 58 Семейного кодекса «не допускается использование цифр, буквенно-цифровых обозначений, числительных, символов и не являющихся буквами знаков, за исключением знака «дефис», или их любой комбинации, либо бранных слов, указаний на ранги, должности, титулы». Изменения, внесенные в федеральный закон «Об актах гражданского состояния», запрещают регистрацию таких имен.

Автором законопроекта является сенатор Валентина Петренко. Согласно данным, которые приводит агентство «Интерфакс», с 1998 года среди самых необычных имен, которые получили мальчики, были Николай-Никита-Нил, Христамрирадос, Дельфин, Ярослав-Лютобор, Лука-Счастье Саммерсет Оушен. Некоторых девочек назвали Апрель, Полина-Полина, Принцесса Даниэлла, Заря-Заряница, Алёша-Каприна, Океана, София-Солнышко.

Документ был принят Госдумой 21 апреля и одобрен Советом Федерации 26 апреля. Тогда в пояснительной записке отмечалось, что закон необходим для защиты права ребенка на имя, которое бы не нарушало его интересы.