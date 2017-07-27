Путин подписал закон о безопасности критической информационной инфраструктуры

Под такой инфраструктурой подразумеваются информационные системы, используемые госорганами, оборонной индустрией, в транспортной и финансовой сферах, некоторых отраслях промышленности, а также энергетике, связи и науке.

Отвечать за ее безопасность будет Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам, учрежденный федеральными властями.

Собственниками и арендаторами объектов критической информационной инфраструктуры, как следует из закона, должны быть российские юридические лица или индивидуальные предприниматели. При этом иностранные структуры смогут продолжать работу без ограничений в том случае, если действуют через российские юридические лица.

Закон вводит требования по обеспечению безопасности объектов критической информационной инфраструктуры и предписывает сформировать их реестр.

Законопроект был внесен в Госдуму правительством в декабре. Поправки вступят в силу первого января 2018 года.

В начале июля Путин заявил о необходимости развития в России государственной программы «Цифровая экономика». Авторы этой программы предложили разработать систему безопасности для российского сегмента интернета, а позднее — и централизованную структуру для управления всеми российскими сетями связи.