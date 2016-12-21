Путин перенес свою пресс-конференцию из-за похорон посла Карлова

"В связи с тем, что в четверг состоится прощание и похороны убитого посла России в Турции Андрея Карлова, президент принял решение не проводить большую ежегодную пресс-конференцию в этот день", - сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (цитата по РИА "Новости". "Президент примет участие в траурных мероприятиях", - пояснил глава кремлевской пресс-службы.

При этом Песков сообщил, что пресс-конференция переносится на день позже. "Большая пресс-конференция президента состоится в пятницу, 23 декабря, в полдень", - цитирует "Интерфакс" пресс-секретаря президента РФ. "Аккредитация журналистов и все остальные условия проведения пресс-конференции остаются прежними", - уточнил представитель главы государства.

В Кремле еще в конце ноября сообщили, что ежегодная большая пресс-конференция президента пройдет 22 декабря. Тогда же была названа дата оглашения послания президента Федеральному собранию - 1 декабря, причем церемония состоялась по плану в указанный день.

На момент написания заметки в анонсе на сайте Кремля дата проведения пресс-конференции уже была изменена на 23 декабря.

Накануне вечером тело убитого посла было доставлено из Турции в Россию, сообщало РИА "Новости". Главы МИД РФ и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу, которые проводили во вторник переговоры в Москве, встретили самолет с телом Карлова в столичном аэропорту Внуково. Ту-154 приземлился в Москве около 20:30. Флаги над зданием правительственного терминала аэропорта были приспущены. Также этим рейсом в Москву прибыли вдова и мать убитого российского дипломата Марина и Мария Карловы.

Перед вылетом борта с телом церемония прощания с Карловым прошла в аэропорту Анкары, сообщал "Интерфакс". В ней приняли участие родственники погибшего посла, работники посольства РФ в турецкой столице, вице-премьер Турции Торгул Тюркеш, глава МВД Турции Сулейман Сойлу, мэр Анкары Мелик Гекчек. Во время церемонии прощания состоялась панихида по покойному.

Андрей Карлов скончался 19 декабря после того, как 22-летний гражданин Турции Мевлют Алтынташ несколько раз выстрелил в спину дипломату во время его выступления на открытии выставки в Центре современного искусства в Анкаре. Нападавший позже был убит сотрудниками турецких спецподразделений.

Российские власти признали убийство посла терактом. Эту версию поддержал Совет безопасности ООН.