Путин перенес свою пресс-конференцию из-за похорон посла Карлова

 (10)
NEWSru.com
среда, 21 декабря 2016 г. 10:11
Большая пресс-конференция президента РФ, запланированная на 22 декабря, не состоится в этот день. Вместо общения с журналистами Владимир Путин примет участие в траурных мероприятиях, связанных с прощанием с послом РФ в Турции Андреем Карловым, убитым в Анкаре, пишет newsru.com
© AP/Scanpix nuotr.

"В связи с тем, что в четверг состоится прощание и похороны убитого посла России в Турции Андрея Карлова, президент принял решение не проводить большую ежегодную пресс-конференцию в этот день", - сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (цитата по РИА "Новости". "Президент примет участие в траурных мероприятиях", - пояснил глава кремлевской пресс-службы.

При этом Песков сообщил, что пресс-конференция переносится на день позже. "Большая пресс-конференция президента состоится в пятницу, 23 декабря, в полдень", - цитирует "Интерфакс" пресс-секретаря президента РФ. "Аккредитация журналистов и все остальные условия проведения пресс-конференции остаются прежними", - уточнил представитель главы государства.

В Кремле еще в конце ноября сообщили, что ежегодная большая пресс-конференция президента пройдет 22 декабря. Тогда же была названа дата оглашения послания президента Федеральному собранию - 1 декабря, причем церемония состоялась по плану в указанный день.

На момент написания заметки в анонсе на сайте Кремля дата проведения пресс-конференции уже была изменена на 23 декабря.

Накануне вечером тело убитого посла было доставлено из Турции в Россию, сообщало РИА "Новости". Главы МИД РФ и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу, которые проводили во вторник переговоры в Москве, встретили самолет с телом Карлова в столичном аэропорту Внуково. Ту-154 приземлился в Москве около 20:30. Флаги над зданием правительственного терминала аэропорта были приспущены. Также этим рейсом в Москву прибыли вдова и мать убитого российского дипломата Марина и Мария Карловы.

Перед вылетом борта с телом церемония прощания с Карловым прошла в аэропорту Анкары, сообщал "Интерфакс". В ней приняли участие родственники погибшего посла, работники посольства РФ в турецкой столице, вице-премьер Турции Торгул Тюркеш, глава МВД Турции Сулейман Сойлу, мэр Анкары Мелик Гекчек. Во время церемонии прощания состоялась панихида по покойному.

Андрей Карлов скончался 19 декабря после того, как 22-летний гражданин Турции Мевлют Алтынташ несколько раз выстрелил в спину дипломату во время его выступления на открытии выставки в Центре современного искусства в Анкаре. Нападавший позже был убит сотрудниками турецких спецподразделений.

Российские власти признали убийство посла терактом. Эту версию поддержал Совет безопасности ООН.

NEWSru.com
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Россия

Посла России в Турции Андрея Карлова похоронили в Москве (6)

Посла России в Турции Андрея Карлова похоронили в Москве
Посла России в Турции Андрея Карлова похоронили на Химкинском кладбище в Москве, сообщает ТАСС.

Скончался внук Иосифа Сталина Евгений Джугашвили (2)

Jevgenijus Džugašvilis
В Москве умер внук Иосифа Сталина Евгений Джугашвили, сообщает РИА Новости со ссылкой на справочную службу «скорой помощи».

Обвиняемых в убийстве Немцова оставили под стражей до 30 марта

Обвиняемых в убийстве Немцова оставили под стражей до 30 марта
Московский окружной военный суд продлил срок предварительного заключения пятерым обвиняемым по делу об убийстве Бориса Немцова до 30 марта 2017 года.

Суд признал Варвару Караулову виновной в попытке примкнуть к ИГ (10)

Суд признал Варвару Караулову виновной в попытке примкнуть к ИГ
Московский окружной военный суд признал бывшую студентку МГУ Варвару Караулову виновной в попытке вступить в ряды экстремистской организации "Исламское государство".

У станции метро "Коломенская" в Москве взорвался газовый баллон (4)

Maskvos metro
В подземном переходе у станции метро "Коломенская" в Москве взорвался газовый баллон.
Facebook друзья
Rambler's Top100