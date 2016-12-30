Путин отказался высылать американских дипломатов в ответ на новые санкции США

 (460)
NEWSru.com
пятница, 30 декабря 2016 г. 15:06
Президент РФ Владимир Путин назвал последние действия администрации США (введение санкций за кибератаки) провокационными, однако подчеркнул, что Россия не будет опускаться до уровня "кухонной дипломатии" и не станет принимать ответные меры в виде высылки дипломатов США и отбирать у них дачу в Серебряном Бору.
© AFP/Scanpix

"Мы не будем создавать проблем для американских дипломатов. Мы никого не будем высылать. Мы не будем запрещать их семьям и детям пользоваться привычными для них местами отдыха в новогодние праздники", - говорится в заявлении Путина, размещенном на сайте Кремля.

"Оставляя за собой право на ответные меры, мы не будем опускаться до уровня "кухонной", безответственной дипломатии и дальнейшие шаги по восстановлению российско-американских отношений будем выстраивать, исходя из политики, которую будет проводить администрация президента Дональда Трампа", - подчеркивает президент РФ.

"Жаль, что администрация президента Б.Обамы заканчивает свою работу подобным образом, но, тем не менее, поздравляю его и членов его семьи с наступающим Новым годом. Поздравляю и избранного президента Д.Трампа, весь американский народ! Желаю всем благополучия и процветания!", - говорится в заявлении российского лидера.

МИД РФ ранее предложил президенту выслать 31 сотрудника посольства США в Москве и четверых дипломатов из генконсульства в Санкт-Петербурге. Оставшиеся в России дипломаты могли лишиться права пользоваться посольской дачей в Серебряном бору.

Как объяснял министр Сергей Лавров, США уже выслали из страны 35 российских дипломатов, а также внесли в черный список несколько лиц и организаций, включая ФСБ и ГРУ. "Мы, конечно, не можем оставить подобные выходки без ответа", - негодовал по этому поводу глава МИД. "Взаимность - это закон дипломатии в международных отношений", - пояснил он.

Глава МИД РФ отметил, что российским дипломатам распоряжением американских властей запрещено пользоваться зданиями, которые являются государственной собственностью РФ. "Это одна дача для отдыха наших сотрудников посольства в Вашингтоне и вторая дача для отдыха сотрудников постпредства РФ при ООН", - сообщил он.

"Манеры наших коллег вполне очевидны, и в том, и в другом случае дачи предполагались для того, чтобы дети в период зимних каникул там отдыхали, там лагеря традиционно открываются. Но эти дачи объявлены шпионскими гнездами, как я понимаю из сообщений американской администрации", - заявил Сергей Лавров. МИД России, по словам министра, предложил запретить американцам в ответ на антироссийские меры пользоваться их дачей в Серебряном бору в Москве и складом на улице Дорожная. Он также назвал безосновательными обвинения США в адрес России во вмешательстве в предвыборную кампанию в этой стране.

В четверг, 29 декабря, президент Барак Обама подписал указ о расширении санкций против РФ в связи с расследованием хакерских атак на политические партии в США. В список попали Федеральная служба безопасности, Главное управление Генштаба (ранее Главное разведывательное управление Генштаба), Автономная некоммерческая организация "Профессиональное объединение конструкторов систем информатики", ООО "Специальный Технологический Центр", ООО "Цифровое оружие и защита" (ЦОР).

Список санкций против физических лиц пополнили шесть человек: руководитель ГРУ Генштаба Игорь Коробов, его первые заместители Игорь Костюков и Владимир Алексеев, заместитель Коробова Сергей Гизунов, а также объявленные ранее в розыск властями США по обвинению в хакерстве Алексей Белан и Евгений Богачев.

NEWSru.com
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Россия

Путин дважды поздравил Трампа с Рождеством и Новым годом (28)

Путин дважды поздравил Трампа с Рождеством и Новым годом
Президент России Владимир Путин поздравил с рождественскими и новогодними праздниками избранного президента США Дональда Трампа, сообщается на сайте Кремля.

Путин отказался высылать американских дипломатов в ответ на новые санкции США (460)

Путин отказался высылать американских дипломатов в ответ на новые санкции США
Президент РФ Владимир Путин назвал последние действия администрации США (введение санкций за кибератаки) провокационными, однако подчеркнул, что Россия не будет опускаться до уровня "кухонной дипломатии" и не станет принимать ответные меры в виде высылки дипломатов США и отбирать у них дачу в Серебряном Бору.

Путин подписал "закон садистов", в котором описан порядок избиения заключенных (45)

Rusijos policija
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, вносящий изменения в законы "Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы" и "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений". Нововведения, о которых правозащитники отзываются как о "законе садистов", подробно описывают применение сотрудниками ФСИН физической силы и оружия в отношении заключенных.

Банки спишут кредиты семьям погибших в катастрофе Ту-154 (13)

Банки спишут кредиты семьям погибших в катастрофе Ту-154
"Сбербанк" и другие банки приняли решение списать долги и кредиты семьям погибших при крушении военного Ту-154. Об этом решении объявил министр транспорта РФ, председатель комиссии по расследованию авиакатастрофы Максим Соколов.

Пять фактов о золотовалютных резервах России (22)

Pinigai
При дефиците бюджета государству крайне важно иметь страховочные накопления. В РФ, помимо Резервного фонда и Фонда благосостояния, это золотовалютные резервы. DW собрала о них основные факты.
Facebook друзья
Rambler's Top100