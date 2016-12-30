Путин отказался высылать американских дипломатов в ответ на новые санкции США

"Мы не будем создавать проблем для американских дипломатов. Мы никого не будем высылать. Мы не будем запрещать их семьям и детям пользоваться привычными для них местами отдыха в новогодние праздники", - говорится в заявлении Путина, размещенном на сайте Кремля.

"Оставляя за собой право на ответные меры, мы не будем опускаться до уровня "кухонной", безответственной дипломатии и дальнейшие шаги по восстановлению российско-американских отношений будем выстраивать, исходя из политики, которую будет проводить администрация президента Дональда Трампа", - подчеркивает президент РФ.

"Жаль, что администрация президента Б.Обамы заканчивает свою работу подобным образом, но, тем не менее, поздравляю его и членов его семьи с наступающим Новым годом. Поздравляю и избранного президента Д.Трампа, весь американский народ! Желаю всем благополучия и процветания!", - говорится в заявлении российского лидера.

МИД РФ ранее предложил президенту выслать 31 сотрудника посольства США в Москве и четверых дипломатов из генконсульства в Санкт-Петербурге. Оставшиеся в России дипломаты могли лишиться права пользоваться посольской дачей в Серебряном бору.

Как объяснял министр Сергей Лавров, США уже выслали из страны 35 российских дипломатов, а также внесли в черный список несколько лиц и организаций, включая ФСБ и ГРУ. "Мы, конечно, не можем оставить подобные выходки без ответа", - негодовал по этому поводу глава МИД. "Взаимность - это закон дипломатии в международных отношений", - пояснил он.

Глава МИД РФ отметил, что российским дипломатам распоряжением американских властей запрещено пользоваться зданиями, которые являются государственной собственностью РФ. "Это одна дача для отдыха наших сотрудников посольства в Вашингтоне и вторая дача для отдыха сотрудников постпредства РФ при ООН", - сообщил он.

"Манеры наших коллег вполне очевидны, и в том, и в другом случае дачи предполагались для того, чтобы дети в период зимних каникул там отдыхали, там лагеря традиционно открываются. Но эти дачи объявлены шпионскими гнездами, как я понимаю из сообщений американской администрации", - заявил Сергей Лавров. МИД России, по словам министра, предложил запретить американцам в ответ на антироссийские меры пользоваться их дачей в Серебряном бору в Москве и складом на улице Дорожная. Он также назвал безосновательными обвинения США в адрес России во вмешательстве в предвыборную кампанию в этой стране.

В четверг, 29 декабря, президент Барак Обама подписал указ о расширении санкций против РФ в связи с расследованием хакерских атак на политические партии в США. В список попали Федеральная служба безопасности, Главное управление Генштаба (ранее Главное разведывательное управление Генштаба), Автономная некоммерческая организация "Профессиональное объединение конструкторов систем информатики", ООО "Специальный Технологический Центр", ООО "Цифровое оружие и защита" (ЦОР).

Список санкций против физических лиц пополнили шесть человек: руководитель ГРУ Генштаба Игорь Коробов, его первые заместители Игорь Костюков и Владимир Алексеев, заместитель Коробова Сергей Гизунов, а также объявленные ранее в розыск властями США по обвинению в хакерстве Алексей Белан и Евгений Богачев.