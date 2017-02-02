Путин освободил от должностей 16 генералов

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Телеканал "Дождь"
четверг, 2 февраля 2017 г. 15:40
Президент России Владимир Путин указом освободил от должностей 16 высокопоставленных чиновников МВД, МЧС и Следственного комитета России.
Vladimiras Putinas
© Sputknik/Scanpix

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Своих постов лишились 11 сотрудников МЧС, включая начальников Дальневосточного, Уральского, Приволжского и Северо-Кавказского региональных центров ведомства, а также двое чиновников МВД. Помимо этого, был уволен глава управления Следственного комитетат по Ханты-Мансийскому автономному округу и прокурор Ярославской области.

Этим же указом Путин назначил заместителями главы МЧС Владлена Аксенова и Павла Барышева. Начальником управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу был назначен полковник полиции Дмитрий Курсанов.

Помимо этого, указом Путин назначил Олега Камшилова на должность прокурора Крыма и Бориса Маркова — на пост прокурора Ленинградской области. Они оба были назначены на пятилетний срок. Также Путин назначил Виктора Танифу на пост главы следственного управления СК по Севастополю, освободив его от занимаемой должности.

Телеканал "Дождь"
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