Путин освободил от должностей 16 генералов

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Своих постов лишились 11 сотрудников МЧС, включая начальников Дальневосточного, Уральского, Приволжского и Северо-Кавказского региональных центров ведомства, а также двое чиновников МВД. Помимо этого, был уволен глава управления Следственного комитетат по Ханты-Мансийскому автономному округу и прокурор Ярославской области.

Этим же указом Путин назначил заместителями главы МЧС Владлена Аксенова и Павла Барышева. Начальником управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу был назначен полковник полиции Дмитрий Курсанов.

Помимо этого, указом Путин назначил Олега Камшилова на должность прокурора Крыма и Бориса Маркова — на пост прокурора Ленинградской области. Они оба были назначены на пятилетний срок. Также Путин назначил Виктора Танифу на пост главы следственного управления СК по Севастополю, освободив его от занимаемой должности.