Владимир Путин обвинил власти США в грубом нарушении имущественных прав РФ в результате закрытия ряда российских дипломатических объектов. "Это явное нарушение имущественных прав российской стороны", - заявил президент России во вторник, 5 сентября, на пресс-конференции в китайской Сямэне по итогам проходившего в этом городе саммита стран БРИКС.
© Sputnik / Scanpix

Назвав действия США беспрецедентными, Путин сообщил, что даст поручение МИД РФ обратиться в американский суд.

Президент России также подчеркнул, что Москва оставляет за собой право сократить численность персонала американских дипучреждений в России еще на 155.

"Строго говоря, если уж говорить о полном паритете, то это не 455 дипломатов США в Москве, а минус 155. Так что мы оставляем за собой право принять решение и по этому количеству американских дипломатов в Москве. Но мы пока не будем этого делать. Посмотрим, как будет ситуация развиваться дальше", - пояснил Путин.

31 августа США предписали России к 2 сентября закрыть генконсульство РФ в Сан-Франциско и ряд консульских объектов в Вашингтоне и Нью-Йорке. Это решение было принято в ответ на сокращение американского дипприсутствия в России.

Deutsche Welle
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