Назвав действия США беспрецедентными, Путин сообщил, что даст поручение МИД РФ обратиться в американский суд.
Президент России также подчеркнул, что Москва оставляет за собой право сократить численность персонала американских дипучреждений в России еще на 155.
"Строго говоря, если уж говорить о полном паритете, то это не 455 дипломатов США в Москве, а минус 155. Так что мы оставляем за собой право принять решение и по этому количеству американских дипломатов в Москве. Но мы пока не будем этого делать. Посмотрим, как будет ситуация развиваться дальше", - пояснил Путин.
31 августа США предписали России к 2 сентября закрыть генконсульство РФ в Сан-Франциско и ряд консульских объектов в Вашингтоне и Нью-Йорке. Это решение было принято в ответ на сокращение американского дипприсутствия в России.
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