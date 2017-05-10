Путин ограничил проведение митингов на время Кубка конфедераций и ЧМ-2018

Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Среди прочего, документ ограничивает возможность проведения митингов.

Особые правила вводятся на период с 1 июня по 12 июля 2017 года и с 25 мая по 25 июля 2018 года. Все публичные мероприятия, в том числе митинги, демонстрации и шествия, запланированные в городах, где проводятся соревнования по футболу, будут проходить только в том месте и в то время, которое согласует местная администрация. Проведение мероприятия власти должны будут согласовать с МВД и территориальными органами безопасности.

Помимо этого, своим указом Путин поручил остановить в городах проведения Кубка конфедераций и ЧМ-2018 на время соревнований опасные производства. Также Путин поручил местным властям определить территорию, на которой будет действовать запрет на продажу алкоголя в стеклянной таре.

На время действия особых мер безопасности свою акцию запланировал основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный. Она намечена на 12 июня. О подаче заявки на ее проведения политик пока не сообщал.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в четырех городах — в Москве, Петербурге, Казани и Сочи. Чемпионат по футболу примут стадионы в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля 2018 года.