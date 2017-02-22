Путин одобрил снос всех пятиэтажек-"хрущевок" в Москве

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NEWSru.com
среда, 22 февраля 2017 г. 09:54
Президент России Владимир Путин заявил на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным, что считает целесообразным снос всех пятиэтажек-"хрущевок" в Москве вместо их капитального ремонта.
Vladimiras Putinas
© Sputnik / Scanpix

"Я знаю настроение и ожидания москвичей. Ожидания связаны с тем, чтобы эти дома снести и на их месте новое жилье построить. Мне представляется, что это и было бы самым правильным решением", — сказал Путин, которого цитирует официальный сайт Кремля.

Так президент РФ отреагировал на доклад столичного градоначальника, который рассказал о том, что в Москве сохраняется большое количество, "мягко говоря, некомфортного, по большому счету ветхого жилья".

"Это пятиэтажки примерно таких же серий, как мы снесли, но их значительно больше — около 25 млн кв. метров, в них проживает 1 млн 600 тысяч москвичей", — пояснил Собянин.

По словам Путина, здесь "вопрос только в (бюджетных) возможностях столицы, в возможностях привлечения инвесторов".

"Сегодня бюджет Москвы достаточно устойчивый… Мы имеем запас прочности. Поэтому с точки зрения финансового запуска видим возможности у города", — сообщил в ответ Собянин.

При этом мэр указал на проблему с нормативным регулированием новой программы, так как оставшиеся пятиэтажки формально не являются ни аварийными, ни ветхими, а значит, для их массового сноса нужен специальный закон.

"Хорошо. Давайте сделаем это, но исходим из того, и я ожидаю именно такой организации работы, при которой все, что мы делаем, идет на пользу людям, улучшает их жизнь", — ответил Путин.

Тема со сносом всех морально устаревших пятиэтажек советского периода была поднята ранее в этом месяце в Мосгордуме и Общественной палате Москвы. Сторонники этой идеи указали на то, что в большинстве таких многоквартирных домов капремонт не получится провести без выноса коммуникаций и выселения людей, а значит, он нерационален. Запланированный срок эксплуатации таких пятиэтажек не превышал 25-30 лет, но на деле они используются уже более 60 лет.

NEWSru.com
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