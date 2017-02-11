Путин обяжет сотрудников ФСО не раскрывать место службы

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bbcrussian.com
суббота, 11 февраля 2017 г. 11:49
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, которым предлагается запрещать сотрудникам органов государственной охраны размещать в интернете данные о своей работе.
Vladimiras Putinas
© Sputnik / Scanpix

"Сотрудникам органов государственной охраны запрещается размещать в средствах массовой информации, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию (в том числе фото-, видеоматериалы и другие материалы) о себе, других сотрудниках органов государственной охраны, позволяющую раскрыть принадлежность к органам государственной охраны, о своей служебной деятельности, деятельности органов государственной охраны", - говорится в предложенном документе.

Также в законопроекте предлагается разрешить ФСО временно запрещать движение транспорта и пешеходов на охраняемых трассах.

Кроме того, могут быть введены новые основания для отказа в приеме на работу в органы государственной охраны, а также для увольнения из ФСО. Это, в частности, освобождение от уголовного наказания, употребление наркотиков или спайсов без назначения врача, а также занятие предпринимательской деятельностью.

Федеральная служба охраны занимается обеспечением безопасности руководства страны.

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