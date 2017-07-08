Путин объявил об установлении личных отношений с Трампом

Президент России Владимир Путин заявил об установлении личных отношений с президентом США Дональдом Трампом после переговоров в Гамбурге, продлившихся два часа. Путин сообщил, что Трамп - очень конкретный и быстро реагирующий человек, и при личном контакте он очень отличается от телевизионного образа. Также Путин ответил на вопрос о возможности диалога с оппозиционером Алексеем Навальным.

Президенты двух стран встречались накануне, а об итогах переговоров вкратце рассказывали лишь главы дипломатии двух стран - Сергей Лавров и Рекс Тиллерсон. В Кремле ранее посоветовали ждать личной пресс-конференции Путина. И вот этот час настал.

Президент заявил, что в ходе переговоров у него сложилось впечатление, что Россия "хотя бы частично" сможет установить с США такие отношений, которые ей нужны, передает Reuters. С Трампом у него установились личные отношения.

Он ответил на вопрос журналистов о том, в каком формате президенты обсуждали тему предполагаемого вмешательства российских хакеров в ход предвыборной кампании в США: "Президент США ставил вопрос, мы обсуждали этот вопрос, и это был не один вопрос, это было много - и он уделил этому много внимания. Наша позиция хорошо известна, я ее воспроизвел: нет никаких оснований считать, что Россия вмешивалась в выборный процесс в США". (Цитата по "Интерфаксу".) Он сообщил, что, по его впечатлению, Трамп согласился с приведенными аргументами. Но посоветовал спросить его самого.

"Что касается личных взаимоотношений (с Трампом), я считаю, что они установлены, - сказал российский лидер журналистам. - Не знаю, как это прозвучит, но скажу так как я это вижу: Трамп телевизионный очень сильно отличается от реального человека". У Путина сложилось впечатление, что Трамп - "конкретный абсолютно, абсолютно адекватно воспринимает собеседника, быстро достаточно анализирует, отвечает на поставленные вопросы либо на возникающие в ходе дискуссии какие-то новые элементы". "Мне кажется, что если так мы будем строить отношения, как шла наша беседа вчера, то есть все основания полагать, что мы сможем хотя бы частично восстановить тот уровень взаимодействия, который нам нужен", - цитирует президента ТАСС.

Путин ответил на вопрос об Алексее Навальном. Лидер России заявил, что для него - с президентского уровня - имеет смысл вести диалог только с теми, "кто предлагает конструктивную повестку".

Путин заявил, что российская экономика вышла из рецессии: "Рост российской экономики очевиден", Как передает Reuters, президент заявил, что в мае рост составил 3,1%.

В нескольких фразах он осветил конфликт на Украине и отношения с ней. Интересы народов РФ и Украины совпадают, но это не касается политических кругов и нынешнего руководства Украины, сообщил он. По его словам, разделить народы пытаются киевские власти, а Россия заинтересована в налаживании отношений с соседом. Как заявил Путин, у руководства в Киеве остался для торговли один товар - русофобия, и торговля им "идет успешно".