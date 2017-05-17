Путин объявил об успешном импортозамещении военной продукции

Президент Владимир Путин выразил удовлетворение нынешними результатами кампании по импортозамещению продукции военного назначения в России. "В целом по импортозамещению продукции военного назначения достигнуты хорошие результаты, однако следует иметь в виду, что предстоит сделать гораздо больше", - цитирует "Интерфакс" его высказывания на совещании в Сочи, посвященном оборонно-промышленному комплексу.

"Имею в виду развитие отечественной электронной компонентной базы, прежде всего, реализацию контрактов полного жизненного цикла военной продукции, а также синхронизацию сроков подготовки необходимой инфраструктуры с поставками нового вооружения", - уточнил Путин.

Также он заявил, что к концу текущего года доля современных вооружений в Сухопутных войсках страны должна составить 42%, в Воздушно-десантных войсках - 58%. Вместе с тем, по его словам, "в предстоящий программный период важно не только продолжать наращивать данный показатель, но и предать системе вооружений", передает ТАСС. "Решение этой задачи прямо зависит от возможностей организации оборонно-промышленного комплекса", - добавил Путин.

По его словам, новая государственная программа вооружений на 2018-2025 годы позволит повысить боевой потенциал ВС РФ. "Эта программа станет важнейшим инструментом в реализации военно-технической политики России в сфере обороны и безопасности до 2025 года и на дальнейшую перспективу", - подчеркнул президент.

"Новая программа призвана обеспечить сбалансированное развитие систем вооружений всех родов и видов войск и поэтапное оснащение ими частей и соединений, - сказал Путин. - Это позволит значительно повысить боевой потенциал Вооруженных сил, обеспечить выполнение тех ответственных задач, которые предусмотрены военной доктриной и стратегией национальной безопасности, да и, собственно говоря, рядом других важнейших документов".