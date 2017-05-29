Путин объявил о проведении Десятилетия детства в России

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Телеканал "Дождь"
понедельник, 29 мая 2017 г. 17:05
Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении Десятилетия детства в России. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Vladimiras Putinas
© AP / Scanpix

«В целях совершенствования государственной политики в сфере защиты детства, учитывая результаты, достигнутые в ходе реализации Национальной стратегии действий, в интересах детей на 2012-2017 годы, постановляю объявить 2018-2027 годы в России Десятилетием детства», — говорится в указе.

Путин также поручил правительству в течение трех месяцев утвердить план мероприятий, которые будут проводиться до 2020 года в рамках Десятилетия детства.

В ноябре прошло года спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила объявить в России Десятилетие детства в качестве продолжения Национальной стратегии действий в интересах детей 2012–2017 годов.

Матвиенко заявила, что этот проект должен отвечать на новые вызовы, появляющиеся в процессе развития общества.

Телеканал "Дождь"
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Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении Десятилетия детства в России. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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