Путин объявил о проведении Десятилетия детства в России

«В целях совершенствования государственной политики в сфере защиты детства, учитывая результаты, достигнутые в ходе реализации Национальной стратегии действий, в интересах детей на 2012-2017 годы, постановляю объявить 2018-2027 годы в России Десятилетием детства», — говорится в указе.

Путин также поручил правительству в течение трех месяцев утвердить план мероприятий, которые будут проводиться до 2020 года в рамках Десятилетия детства.

В ноябре прошло года спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила объявить в России Десятилетие детства в качестве продолжения Национальной стратегии действий в интересах детей 2012–2017 годов.

Матвиенко заявила, что этот проект должен отвечать на новые вызовы, появляющиеся в процессе развития общества.