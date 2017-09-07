«Мы (…) господину Тиллерсону, тоже когда-то вручали орден Дружбы, но он, судя по всему, попал в плохую компанию и немножко в другую сторону отруливает. Но надеюсь, что ветер сотрудничества, дружбы и взаимодействия выведет его на правильный курс в конечном итоге», — заявил Путин.

Он также подчеркнул, что Россия продолжает сотрудничество с американской компанией ExxonMobil, которую Тиллерсон возглавлял до назначения госсекретарем США. «Несмотря на то, что он там обыски организует в наших дипломатических учреждениях, мы разрешаем кризисы, текущие кризисные вопросы с его бывшей компанией ExxonMobil», — подчеркнул Путин (цитата по «Интерфаксу»).

Накануне Foreign Policy со ссылкой на анонимный источник в правительстве США сообщил, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон может уйти в отставку. По словам источника, «очень серьезные слухи» об отставке Тиллерсона появились на прошлой неделе. Его должность может занять Никки Хейли, постоянный представитель США в ООН.