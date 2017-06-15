Путин обвинил организаторов протестных акций в саморекламе

"Я считаю, что это делается не для улучшения ситуации в стране, это делается не для решения каких-то проблем, перед которыми страна стоит, а для того, чтобы решить свои собственные, личные вопросы, связанные с саморекламой", - сказал Путин в ответ на вопрос Би-би-си о том, как он относится к протестам.

На вопрос Би-би-си о том, считает ли Путин оппозиционера Алексея Навального, организовавшего эти акции, своим конкурентом на грядущих выборах, президент напрямую не ответил, и фамилию Навального в очередной раз не произнес.

Кроме того, в начале своего ответа Путин упомянул, что, только услышав, что вопрос задает корреспондент Би-би-си, сразу понял, что он будет про протесты. Путин заявил, что считает Би-би-си "в определенном смысле пропагандой" тех людей, которые проводят эти митинги.

До этого в ходе своей прямой линии Путин ответил на еще один вопрос о протестных акциях, заявив, что готов к диалогу с оппозицией, но только при условии, что та не будет спекулировать на действительно существующих в России проблемах в собственных политических целях.

По словам президента, он "готов разговаривать со всеми, кто действительно нацелен на улучшение жизни людей, нацелен на то, чтобы решать стоящие перед страной проблемы, а не использует имеющиеся трудности - а трудностей всегда и везде достаточно - для собственного политического пиара".

Массовые протестные акции, организованные Навальным и его сторонниками, прошли во многих городах России уже дважды за последние несколько месяцев - 26 марта и 12 июня. В некоторых городах они были согласованы, а в некоторых, в том числе в Москве - нет.

В обоих случаях несогласованные акции сопровождались задержаниями. В одной только Москве 26 марта задержали более тысячи человек, а 12 июня - более 800 человек.