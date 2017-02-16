Путин обвинил НАТО в провокации, а Украину — в ставке на силу

Глава государства напомнил, что "сдерживание России официально провозглашено новой миссией НАТО", а "нас то и дело, собственно говоря, постоянно провоцируют и стремятся втянуть в конфронтацию".

По его словам, "не прекращаются попытки вмешательства в наши внутренние дела с целью дестабилизировать общественно-политическую обстановку в самой России".

Путин заявил, что "за прошедший год обстановка в мире не стала спокойнее, не стала лучше… наоборот, многие существующие угрозы только обострились". При этом он похвалил работу органов безопасности России в 2016 году, а число преступлений террористической направленности снизилось.

"ФСБ вместе с другими силовыми структурами при координирующей роли Национального антитеррористического комитета предотвратила 45 преступлений террористической направленности, в том числе 16 терактов", — сообщил он на коллегии ФСБ. Президент РФ потребовал от ФСБ принять дополнительные меры по защите российских дипломатов за рубежом

Говоря о конфликте на Донбассе, президент РФ заявил о неготовности руководства Украины к мирному разрешению этой ситуации, передает ТАСС.

"Мы видим серьезное обострение ситуации на юго-востоке Украины, цель этих попыток, цель обострения очевидная — сорвать Минские соглашения. Сегодняшние власти на Украине явно не готовы к мирному решению этой сложнейшей проблемы и делают ставку на силовое решение", — сказал он.

Путин также отметил, что киевские власти "открыто говорят об организации диверсионно-террористической" работы в России, и отметил, что это "не может не беспокоить" российскую сторону.

Президент РФ заявил о неснижающейся активности зарубежных спецслужб в России, отметив, что "важно нейтрализовать попытки иностранных спецслужб получить доступ к закрытым сведениям, прежде всего в области военно-технического потенциала нашей страны".

"По оперативным данным, видно, что активность зарубежных спецслужб в России не снижается. В прошлом году пресечена деятельность 53 кадровых сотрудников и 386 агентов иностранных спецслужб", — цитирует Путина "Интерфакс".

Он заявил о необходимости восстановить диалог спецслужб России и США, что необходимо в первую очередь по линии борьбы с терроризмом. "В первую очередь, конечно, мы должны усилить свою работу с нашими партнерами в таких организациях, как ООН, ОДКБ, Шанхайская организация сотрудничества", — добавил Путин.