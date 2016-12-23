Путин обвинил Демпартию США в попытке свалить на него неудачи

Впервые за все эти годы встреча с журналистами была отложена на сутки - в связи с похоронами убитого в Турции российского посла Андрея Карлова.

Как отметил Путин, поприветствовав собравшихся, он не будет начинать пресс-конференцию с пространного монолога, а перейдет сразу к ответам на вопросы. Первым пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предоставил слово журналисту Радио "Маяк". Тот поинтересовался, в каком состоянии находится российская экономика, вспомнив процитированный в прошлом году Путиным анекдот про белые и черные полосы.

Президент, отвечая на вопрос, предложил сравнить макроэкономические показатели прошлого года и нынешнего года. "По ВВП страны в прошлом году был спад 3,7%, в этом году снижение будет около 0,5% - 0,6%. За ноябрь был даже намечен рост", - отметил он.

По словам главы государства, ноябрьский рост и снижение инфляции связаны с тем, что некоторые области, в том числе сельское хозяйство, демонстрируют уверенный рост.

Путин также подчеркнул, что золотовалютные резервы ЦБ немного подросли. Путин констатировал, что упали реальные доходы населения. В то же время, по его словам, обнадеживает, что за последнее время заработные платы в реальном секторе экономики все-таки подросли.

"Сохраняется положительная динамика в демографии, хотя рождаемость немного упала, но смертность уменьшилась", - также сказал президент.

Об отставании России в развитии новых технологий

Александр Колесниченко из издания "Аргументы и факты" задал вопрос о том, как сократить отставание России в развитии новых технологий.

Как отметил Путин, трудно заставить бизнес вкладывать в отрасли, где результат и доход быстрым не получится. В то же время правительство предпринимает шаги, касающиеся высокотехнологичных отраслей, заверил он.

Вместе с бизнесом принята "технологическая инициатива", создаются на Дальнем Востоке территории опережающего развития. В целом, по некоторым отраслям, действует льготный режим, который дает о себе знать, заявил Путин, отметив, что точки роста "пока точечные".

"В общем и целом, считает президент, руки опускать нельзя. Перефразируя, мы всех догоним и перегоним!" - подытожил он.

Об оздоровлении финансовой системы и работе ЦБ

Следующего представителя прессы Владимир Путин выбрал сам, заметив плакат из Татарстана со словами "куда ж мы без татар". Журналистка задала вопрос об оздоровлении финансовой системы и работе Центробанка. Она поинтересовалась, нужны ли России региональные банки и как можно защитить физлиц.

Действия ЦБ по оздоровлению не вызывают вопросов правительства, заявил Путин. Относительно защиты физлиц он отметил, что, конечно, нужно защищать, как и региональные банки, в том числе и банки Татарстана. "Нам нужна сеть небольших банков, при этом можно снизить требования регулятора к ним", - повторил Путин сказанное им в этом году в Послании Федеральному собранию.

О коррупционных делах и убийстве Немцова

Журналист радиостанции "Эхо Москвы" поднял вопрос о деле арестованного по подозрению во взятке бывшего заместителя министра экономического развития Алексея Улюкаева. Журналист поинтересовался, не кажется ли Путину, что коррупционные дела становятся показательными?". Он также спросил, следит ли Путин за ходом дела об убийстве Бориса Немцова.

Президент заверил, что следит за делом Немцова. "Мы будем следить за всеми резонансными делами, в том числе и за убийством посла Андрея Карлова", - сказал Путин. По большинству резонансных дел, как бы долго они не велись, следствие приходит к полному выявлению все обстоятельств, подчеркнул он.

Отвечая на вопрос, общался ли он с Улюкаевым после ареста, Путин сообщил, что лично с экс-министром не разговаривал. Но материалы дела позволяют снять его с должности в связи с утратой доверия. Остальные выводы сделает суд, сказал он. До завершения следствия по делу делать выводы о его виновности нецелесообразно и вредно, отметил Путин.

О том, где бюджет будет брать деньги, и о приватизации Роснефти"

Ветеран президентского пула журналистов Вячеслав Терехов задал вопрос о том, откуда бюджет планирует брать деньги, в том числе на исполнение майских указов 2012 года. Будут ли это деньги в том числе от приватизации "Росненфти", поинтересовался он.

"На ваш вопрос можно отвечать до утра", - отметил Путин. "Что касается бюджета, мы исходим из очень консервативных установок - 40 долларов за барель", - сказал он. По словам президента, расходная часть бюджета в процентах будет сокращаться, при этом основной раздел расходов придется на раздел "Национальная оборона".

Относительно приватизации "Роснефти" Путин заверил, что бюджет уже получил эти деньги.

Wall Street Journal: возможны ли досрочные выборы президента в следующем году?

Первым из представителей иностранным СМИ слово от Дмитрия Пескова получил журналист Wall Street Journal. Он спросил, возможны ли досрочные выборы президента в следующем году? "С какой стороны?" - пошутил Путин. Получив ответ, что речь идет о России, президента сказал: "Возможно, но не целесообразно".

Журналист также спросил о ядерном оружии России. Путин в ответ заверил, что Россия действует в строгом соответствии со всеми международными договоренностями по ядерным силам, в том числе по СНВ-3. Не последнюю роль играет и вооружение России, отметил президент.

"Мы не скрываем, что провели большую работу по модернизации ракетных войск, морской и авиационной составляющей", - сказал президент.

Путин повторил еще раз свой тезис, сказанный накануне на заседании коллегии Минобороны, о силе российской армии. По словам президента, хотя он не ставит под сомнение, в частности, мощь американских вооружений, Россия сильнее любого потенциального агрессора.

О развитии аннексированного Крыма

Журналист издания "Крыминформ" задает вопрос о развитии Крыма и о динамике его интеграции в российскую экономику.

Путин отметил, что относительно интеграции это юридически и экономически сложно, говорит Путин. "Далеко не все лежит на стороне федерального центра. Нужно время, чтобы все срослось", - сказал он.

Перспективные отрасли для оккупированного Россией Крыма, по мнению президента, - судоремонт, судостроение, химическая промышленность, сельское хозяйство. На поддержку сельского хозяйства направлено 3 млрд рублей, что в 10 раз больше, чем в 2014 году, сообщил он.

Президент отметил, что уровень зарплаты и доходов в Крыму ниже, чем в среднем по стране. В то же время он выразил уверенность в том, что этот показатель вырастет.

"Вологодские оптимисты" задали вопрос об импортозамещении

Владимир Путин предоставил слово "Вологодским оптимистам" - именно так гласила надпись на плакате, который держал в руках журналист. Журналист задал вопрос об импортозамещении.

"Мы обязательно победим", - считает Путин. По его словам, очень серьезные шаги сделаны в импортозамещении по целому ряду областей - "серьезные, внутренние, структурные изменения", закупки импорта снизились на 10%. Путин не сомневается, что Россия добьется своего, при этом речи об изоляции от мировой экономики не идет, отметил он.

О последних скандалах в спорте с допингом

Николай Еременко из издания "Советский спорт" задал вопрос о том, можно ли говорить, что ситуация с допингом в стране после кадровых изменений исправится или этого не достаточно? "Может ли быть реформирован WADA? Есть ли в допинговом скандале политическая составляющая?", - также спросил он.

"Никакой государственной поддержки допинга нет. Но проблема допинга, как и в любой другой стране, есть", - сказал Путин. По его словам, чтобы проблема была решена, нужно сотрудничать и с WADA в том числе.

Президент также добавил, что не считает себя вправе давать оценок деятельности WADA, однако подчеркнул, что работа любого антидопингового агентства должна быть понятной, прозрачной и проверяемой. Международная спортивная общественность должна знать, кого и как проверяют, что делается для того, чтобы доказать виновных.

"Почему это всё делается в закрытом режиме - непонятно. Есть в этом, как подчеркнул глава государства, и определенная политическая составляющая", - сказал он.

Путин обвинил Демпартию США в попытке свалить на него неудачи

Президент Путин назвал звучащие со стороны американских политиков обвинения в том, что Россия вмешивалась в ход выборов президента США, попыткой проигравшей выборы Демократической партии свалить свои неудачи на других, сообщает BBC Russian.

Отвечая на ежегодной большой пресс-коференции на вопрос корреспондента Би-би-си о том, вмешивались ли российские хакеры в ход американских выборов и имеет ли он сам к этому отношение, Путин сказал, что "проигравшая сторона всегда ищет виновных на стороне".

По словам российского президента, он знает, что хакеры взломали сервера Демократической партии, но не видел доказательств того, что хакеры действовали из России. "Кто знает, что это за хакеры? Кто сказал, что они действовали из России?" - заметил Путин.

По его мнению, главное во всем этом - информация, которую хакеры предоставили обществу и которая оказалась правдивой. На этом фоне национальную принадлежность хакеров российский президент считает второстепенной.

Одновременно Путин отказался комментировать сообщения о разговоре с Бараком Обамой, который - согласно американским СМИ, - звонил ему по линии экстренной связи и требовал прекратить хакерские атаки.

По словам Владимира Путина, он принципиально никогда не разглашает детали личных разговоров с коллегами. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил сам факт подобного разговора Обамы с Путиным, но сказал, что линия экстренной связи для него не использовалась.

Представления о мироустройстве

Отвечая в ходе своей пресс-конференции на вопрос корреспондента ВГТРК, как он воспринимает свой достаточно высокий рейтинг среди членов Республиканской партии США, известной настороженным отношением к России, Путин сказал, что не относит это на свой личный счет.

По мнению российского президента, это значит, что у значительной части американского народа представления о мироустройстве совпадают с российскими, а Демократическая партия просто не прочувствовала этот момент.

По мнению Путина, избранный президент США Дональд Трамп "тонко почувствовал настроения общества и работал в этой парадигме". "Шел до конца, хотя никто не верил, что он победит - кроме нас с вами", - добавил Путин.

Политолог Константин Калачев считает, что такие вопросы приятны Путину. "Особенно приятно, что 34% республиканцев его поддерживают. С каким наслаждением он говорит о системных проблемах администрации Обамы. Пережил Обаму", - считает Калачев.

Он также отмечает, что у Путина "общие ценности с консервативной частью республиканцев". "Традиционные ценности объединяют", - отмечает Калачев.

В ходе предвыборной кампании в США хакеры взламывали серверы Демократической партии и выкладывали в интернет ее внутреннюю переписку. Спецслужбы США пришли к выводу, что за взломами стояли хакеры из России.

Руководство Демократической партии, кандидат от которой Хиллари Клинтон в итоге проиграла выборы, заявляло, что хакеры могли подчиняться лично Путину, но сама Россия это отрицает. Официально американские спецслужбы имя Путина не упоминали.

На пресс-конференцию аккредитовано рекордное число журналистов

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков накануне, анонсируя пресс-конференцию, выразил уверенность, что представители СМИ с пониманием отнеслись к ее переносу. Представитель Кремля не стал уточнять, потребуются ли на этот раз дополнительные меры безопасности во время пресс-конференции, передает ТАСС. По словам пресс-секретаря, как всегда в таких случаях, будут приняты "меры безопасности, которые соответствуют текущему моменту".

Песков также отметил, что в Кремле прогнозируют не конкретные вопросы, а темы пресс-конференции. Он высказал мнение, что, как и во все предыдущие годы, главной темой мероприятия станет внутрироссийская жизнь. На его взгляд, среди наиболее актуальных тем окажутся и проблемы социального обеспечения. Представитель Кремля предположил, что значительное внимание на этот раз будет уделено также международной обстановке, в частности, ситуации в Сирии, российско-американским отношениям и выборам в США.

Для освещения пресс-конференции Путина аккредитовано рекордное количество журналистов - 1437. Их список растет с каждым годом. Так, на первую пресс-конференцию в 2001 году были аккредитованы более 500 журналистов, в 2002 и 2003 годах - свыше 700, в 2004 году - около 750, в 2007 году - 1132, в 2008 году - 1364, в 2013 - 1327, в 2014 - 1259, в 2015 - 1392.

В списке аккредитованных журналистов, опубликованном на сайте Кремля, абсолютное большинство составляют представители отечественных СМИ - федеральных и региональных, но значатся и корреспонденты из Японии, США, Китая, Германии, Франции, Испании, Швеции, Эстонии. Например, приглашение на общение с президентом получили сотрудники "Доброго ТВ", "Копейского рабочего", "Часа пик в Верхней Пышме", "Женского сообщества", "Тихого Дона", "Голоса Адыга".

Как во все предыдущие годы, пресс-конференция не имеет временного регламента. Когда завершить беседу, решает сам глава государства. Напомним, самой короткой по времени - 1 час 33 минуты - была первая встреча с журналистами в 2001 году. Самой длительной стала пресс-конференция 2008 года, когда президент отвечал на вопросы 4 часа 40 минут. Именно тогда он сказал знаменитую фразу, - о том, что работал на посту президента "как раб на галерах". В прошлом декабре пресс-конференция заняла 3 часа 8 минут.