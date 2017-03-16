Путин не сумел прочитать записи в своем блокноте

Президент России Владимир Путин не сумел прочитать собственные записи в блокноте, объяснив это плохим почерком, передает РИА «Новости».

Российский лидер делал пометки, слушая доклады бизнесменов, выступающих на съезде РСПП для комментария инициатив.

После выступления бизнесмена Владимира Потанина Путин не сразу смог прочитать свои записи.

«Здесь можно до вечера дискутировать, времени не хватит. По поводу роста производительности труда и роста доходов… Вчера только эту тему обсуждали. Это, как вы сказали, не повод для... для чего? Для пессимизма. Я так написал, как курица лапой, сам не могу прочитать. Как в школе», — смеясь, сказал Путин.

В рамках съезда РСПП Путин провел закрытую встречу с крупным бизнесом, на которой коснулся вопроса о ситуации на Украине.