Путин назвал серию отставок губернаторов "естественным процессом"

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Телеканал "Дождь"
пятница, 17 февраля 2017 г. 10:00
Президент России Владимир Путин назвал серию перестановок в руководстве регионов «совершенно естественным процессом».
Vladimiras Putinas
© AP / Scanpix

Об этом он заявил на встрече с бывшими губернаторами Новгородской и Рязанской областей, а также Пермского края, Карелии и Бурятии, сообщает пресс-служба Кремля.

«Ротация — это совершенно естественный процесс, само собой разумеющийся. Уверен, что вы сможете приложить свои силы и на других участках работы. Буду всячески способствовать тому, чтобы ваш опыт и ваше знание ситуации в конкретном регионе и в стране в целом были эффективно использованы в будущем», — заявил Путин.

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Встреча с пятью бывшими руководителями региона — Сергеем Митиным и Олегом Ковалевым, а также Виктором Басаргиным, Александром Худилайненом и Вячеславом Наговицыным — прошла накануне вечером в Кремле.

Путин подчеркнул, что хотел встретиться с бывшими руководителями регионов и поговорить о текущей ситуации в них, «которые вы (бывшие главы регионов) в таком качестве, как руководители, оставляете».

Президент поблагодарил их за проделанную работу. «Знаю, что вы приложили максимум усилий к тому, чтобы в непростой экономической ситуации, особенно последних двух лет, достойно пройти через эти сложности и создать условия для ваших преемников в работе по развитию регионов», — отметил Путин.

Серия отставок губернаторов началась в прошлый понедельник, 6 февраля. О досрочном сложении полномочий объявил глава Пермского края Виктор Басаргин. Накануне его отставку предсказывали источники Дождя. На следующий день, 7 февраля, в отставку ушел глава Бурятии Вячеслав Наговицын.

Неделей позднее об уходе объявили губернатор Новгородской области Сергей Митин, глава Рязанской области Олег Ковалев и руководитель Карелии Александр Худилайнен.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя череду отставок глав регионов, назвал ее «ротационным процессом».

Ранее источник «Интерфакса» во властных структурах рассказал, что Александр Худилайнен стал последним среди глав регионов, которые досрочно покинули свои посты перед региональными выборами 2017 года. Собеседник агентства в Кремле объяснил, что ротация связана с подготовкой рейтинга эффективности регионов для президента Владимира Путина.

Телеканал "Дождь"
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