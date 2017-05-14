Путин назвал причины международного терроризма и незаконной миграции

«Бедность, социальная неустроенность, колоссальный разрыв в уровне развития стран и регионов рождает питательную среду для международного терроризма, экстремизма, незаконной миграции», — сказал Путин на открытии форума «Один пояс — один путь».

По его мнению, для того чтобы справиться с этими вызовами, необходимо преодолеть застой в глобальном экономическом развитии. Президент подчеркнул опасность протекционизма, который приводит к ограничениям на распространение технологий. Он отметил, что идеи открытости и свободы торговли все чаще отвергаются теми, «кто совсем недавно выступал их поборником».

Путин также призвал отказаться от воинственной риторики, чтобы решить возникшие современные проблемы. «В целом в логике старых подходов нельзя решать ни одну из современных проблем. Нужны свежие, свободные от стереотипов идеи», — добавил он.

Президент заявил, что Евразии необходимо выработать и предложить «позитивную повестку», которая будет касаться вопросов безопасности, организации экономической и социальной сфер, а также развития отношений между государствами.