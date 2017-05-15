Путин назвал правильным решение России отказаться от участия в "Евровидении"

«То, что наши структуры, вовлеченные в процесс, отказались принимать участие (в „Евровидении“ — Дождь), думаю, что поступили правильно, потому что, на мой взгляд, сегодняшние киевские власти не в состоянии проводить мероприятие подобного рода», — сказал Путин.

В этом году конкурс «Евровидение» прошел без представителя России. Юлию Самойлову не пустили на Украину из-за того, что она посещала Крым в 2015 году. С таким распоряжением ранее выступила Служба безопасности Украины. «Первый канал» и ВГТРК отказались от трансляции «Евровидения». Самойлова представит Россию на конкурсе в 2018 году, сообщил генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст.

Победителем конкурса стал португальский певец Сальвадор Собраль, набравший 758 баллов. Второе место занял певец из Болгарии российского происхождения Кристиан Костов, который получил 615 баллов.