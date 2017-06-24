Путин назвал "избранными" сотрудников нелегальной разведки

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bbcrussian.com
суббота, 24 июня 2017 г. 18:00
Президент России Владимир Путин назвал «избранными» людей, которые работают в нелегальной разведке. Об этом он сказал в эфире программы «Вести в субботу», передает «Интерфакс».
© AFP / Scanpix

«Вся моя работа в органах внешней разведки СССР была связана не просто со службой внешней разведки, а именно с нелегальной разведкой. И я знаю, что это за люди», — сказал президент.

Сотрудников нелегальной разведки Владимир Путин охарактеризовал как «особых» людей: «особого качества, особых убеждений, это люди особого склада характера».

«Отказаться от своей текущей жизни, отказаться от своих близких, от родных и покинуть страну на многие-многие годы, посвятить свою жизнь служению Отечеству не каждый может. Это могут только избранные. Говорю это безо всякого преувеличения», — заметил он.

Владимир Путин с 1977 года работал в следственном отделе КГБ по линии контрразведки. В период 1985—1990 годов он служил в резидентуре внешней разведки СССР в ГДР. В 1991 году в звании подполковника он уволился из КГБ.

В июне 2017 года в России отмечается 95-летие нелегальной разведки.

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