Путин назвал "избранными" сотрудников нелегальной разведки

«Вся моя работа в органах внешней разведки СССР была связана не просто со службой внешней разведки, а именно с нелегальной разведкой. И я знаю, что это за люди», — сказал президент.

Сотрудников нелегальной разведки Владимир Путин охарактеризовал как «особых» людей: «особого качества, особых убеждений, это люди особого склада характера».

«Отказаться от своей текущей жизни, отказаться от своих близких, от родных и покинуть страну на многие-многие годы, посвятить свою жизнь служению Отечеству не каждый может. Это могут только избранные. Говорю это безо всякого преувеличения», — заметил он.

Владимир Путин с 1977 года работал в следственном отделе КГБ по линии контрразведки. В период 1985—1990 годов он служил в резидентуре внешней разведки СССР в ГДР. В 1991 году в звании подполковника он уволился из КГБ.

В июне 2017 года в России отмечается 95-летие нелегальной разведки.