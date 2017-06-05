Путин назвал ерундой информацию о наличии у России "компромата" на Трампа

 (12)
Телеканал "Дождь"
понедельник, 5 июня 2017 г. 14:15
Президент России Владимир Путин назвал «ерундой» информацию о наличии у России компромата на главу США Дональда Трампа. Об этом он заявил в интервью телеведущей NBC News Мегин Келли.
© AFP/Scanpix

«Откуда у нас какая-то информация? У нас с ним были какие-то особые отношения? Вообще никаких отношений не было. Он приезжал в Москву в свое время. Вы знаете, я с ним не встречался», — заявил Путин, как передает NBC.

Он добавил, что на Петербургский экономический форум приехали представители сотни американских компаний. «Вы думаете, мы на каждого из них сейчас компромат собираем?» — отметил президент.

В начале января американские спецслужбы опубликовали доклад, в котором говорилось, что российские власти пытались повлиять на президентские выборы в США при помощи СМИ и кибератак на компьютеры Демократической партии. Целью этой кампании, по мнению американской разведки, была помощь кандидату от республиканцев Дональду Трампу.

Позднее издание BuzzFeed опубликовало досье, в котором утверждалось, что у Москвы есть на Трампа компрометирующая информация и что его советники встречались с представителями России в ходе предвыборной кампании. В Кремле этот документ, составленный бывшим агентом британских спецслужб Кристофером Стилом, назвали фальшивкой.

ФБР и Конгресс США ведут свои расследования в этом направлении.

Телеканал "Дождь"
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Россия

Убийство 9 человек под Тверью: выжившая девушка рассказала, что произошло (1)

Убийство 9 человек под Тверью: выжившая девушка рассказала, что произошло
В дачном поселке Редкино в Тверской области России пьяный мужчина расстрелял девять человек. Выжить удалось только девушке, которая спряталась в доме. Девушка рассказывает подробности трагедии, между тем суд выдал ордер на арест задержанного Сергея Егорова, подозреваемого в массовом убийстве.

Песков объяснил значение слов Путина о Трампе "мужик перебирает" (3)

Dmitrijus Peskovas
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков разъяснил журналистам, что значило высказывание Владимира Путина на заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) на прошлой неделе о том, что американский лидер Дональд Трамп "перебирает", сообщает "Интерфакс".

"Кавказский узел": спецслужбы требовали от гея из Дагестана уехать в Сирию (3)

Кавказский узел: спецслужбы требовали от гея из Дагестана уехать в Сирию
Гей из Дагестана, которого зовут Руслан, стал жертвой шантажа со стороны спецслужб. Об этом он рассказал в интервью «Кавказскому узлу». Руслан сообщил, что ему угрожали раскрыть информацию о его сексуальной ориентации, требуя уехать в Сирию для «задания».

Депутат Госдумы Поклонская призналась, что мужа у нее нет и никогда не было (18)

Депутат Госдумы Поклонская призналась, что мужа у нее нет и никогда не было
Бывший прокурор Крыма, зампред комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская показала свою служебную квартиру журналистам, рассказала о попытках дать ей взятку и объяснила, почему не указала в декларации мужа.

Путин назвал ерундой информацию о наличии у России "компромата" на Трампа (12)

Путин назвал ерундой информацию о наличии у России компромата на Трампа
Президент России Владимир Путин назвал «ерундой» информацию о наличии у России компромата на главу США Дональда Трампа. Об этом он заявил в интервью телеведущей NBC News Мегин Келли.
Facebook друзья
Rambler's Top100