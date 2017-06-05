Путин назвал ерундой информацию о наличии у России "компромата" на Трампа

«Откуда у нас какая-то информация? У нас с ним были какие-то особые отношения? Вообще никаких отношений не было. Он приезжал в Москву в свое время. Вы знаете, я с ним не встречался», — заявил Путин, как передает NBC.

Он добавил, что на Петербургский экономический форум приехали представители сотни американских компаний. «Вы думаете, мы на каждого из них сейчас компромат собираем?» — отметил президент.

В начале января американские спецслужбы опубликовали доклад, в котором говорилось, что российские власти пытались повлиять на президентские выборы в США при помощи СМИ и кибератак на компьютеры Демократической партии. Целью этой кампании, по мнению американской разведки, была помощь кандидату от республиканцев Дональду Трампу.

Позднее издание BuzzFeed опубликовало досье, в котором утверждалось, что у Москвы есть на Трампа компрометирующая информация и что его советники встречались с представителями России в ходе предвыборной кампании. В Кремле этот документ, составленный бывшим агентом британских спецслужб Кристофером Стилом, назвали фальшивкой.

ФБР и Конгресс США ведут свои расследования в этом направлении.