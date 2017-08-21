Путин назначил нового посла РФ в США

Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина размещен в понедельник, 21 августа, на сайте Кремля.

По совместительству Антонов также назначен постоянным наблюдателем РФ при Организации американских государств. Ранее эти обязанности исполнял Кисляк.

О том, что Антонов может сменить Кисляка на посту высшего дипломатического представителя России в США, СМИ писали еще весной этого года.

Ключевая фигура в расследовании Вашингтона

Сергей Кисляк - ключевая фигура в расследовании о предполагаемом вмешательстве Москвы в выборы американского президента. Должность российского посла в Соединенных Штатах он занимал с 2008 года.

Имя Кисляка неоднократно упоминалось в связи с расследованиями связей политиков, близких к администрации президента Дональда Трампа, с Россией.

Занимавший пост советника Трампа, Майкл Флинн, ушел в отставку 14 февраля, проработав в должности менее месяца. Поводом послужили публикации в СМИ о том, что Флинн, не имея соответствующих полномочий, по телефону обсуждал с Кисляком санкции Вашингтона против РФ.

С российским послом встречался зять Дональда Трампа и старший советник президента США Джаред Кушнер, а также еще два представителя избирательного штаба Трампа - Джеффри Гордон и Картер Пейдж.

Карьерный путь Антонова

Кандидатура Антонова, предложенного Кремлем на смену Кисляку, получила одобрение в комитетах по международным делам нижней и верхней палат Федерального собрания РФ еще в мае.

Анатолий Антонов с 2004 по 2011 годы возглавлял департамент по вопросам безопасности и разоружения МИД РФ. Он руководил российской делегацией на переговорах с Вашингтоном по договору о дальнейшем сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) в 2010 году. С 2011 по 2016 годы занимал должность замминистра обороны РФ. В декабре 2016 года Антонов был назначен заместителем главы МИД России.