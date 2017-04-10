Путин наградил руководство причастных к приватизации "Роснефти" компаний

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bbcrussian.com
понедельник, 10 апреля 2017 г. 17:35
Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о награждении руководителей Суверенного фонда Катара, трейдера Glencore и банка Intesa российскими государственными наградами.
© A.Didžgalvio nuotr.

Все эти компании принимали участие в сделке по приватизации 19,5% акций "Роснефти".

О продаже 19,5% "Роснефти" за более чем 10 млрд евро консорциуму Катарского суверенного фонда и Glencore стало известно в конце декабря прошлого года. Кредит, покрывающий часть стоимости акций российской компании, был предоставлен Intesa Sanpaolo.

Теперь председатель совета директоров итальянского банка Intesa Антонио Фаллико награжден Орденом Почета за вклад в сотрудничество с Россией.

Исполнительный директор катарского фонда Аль Тани Абдалла бен Мухаммед бен Сауд, управляющий группой группой Intesa Карло Мессина и гендиректор Glencore в Швейцарии Айван Глазенберг получили Ордена Дружбы.

Аналогичную награду в 2012 году получил нынешний госсекретарь США Рекс Тиллерсон, который тогда возглавлял ExxonMobil.

Покупатели пакета акций "Роснефти" не были известны до официального заключения сделки. Российское бизнес-издание "Ведомости" называло в их числе китайскую Sinopec, казахстанский "Казмунайгаз" и российский "Сургутнефтегаз". Не исключался и вариант самостоятельного выкупа "Роснефтью" этой доли.

Позднее интернет-телеканал "Дождь" сообщил, что на акции компании также претендовала японская JOGMEC. Тем не менее, по словам источников канала, близких к компании, переговоры излишне затянулись. Кроме того, представителей JOGMEC "смутил" арест экс-главы минэкономразвития Алексея Улюкаева по обвинению во взятке, которую он, по версии следствия, вымогал у руководства "Роснефти".

Приватизация акций "Роснефти" состоялась примерно через два месяца после того, как компания приобрела госпакет акций "Башнефти". Несмотря на то, что изначально ряд высокопоставленных чиновников выступали против сделки, 12 декабря "Роснефть" заключила договор купли-продажи "Башнефти" и выплатила 329,7 млрд руб.

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