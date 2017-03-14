Путин наградил Наину Ельцину орденом

Об этом сообщается на сайте Кремля.

«За большой вклад в реализацию общественно значимых гуманитарных программ и активное участие в благотворительной деятельности Владимир Путин своим указом наградил Наину Ельцину орденом «Святой великомученицы Екатерины», — говорится в сообщении.

Орден «Святой великомученицы Екатерины» был учрежден в 2012 году указом президента России Дмитрия Медведева. Его вручают за миротворческую, гуманитарную и благотворительную деятельность. Этот орден также существовал в Российской империи с 1714 по 1917 годы. Им награждали великих княгинь и дам дворянского происхождения.

Накануне Дождю стало известно, что 14 марта в Кремле по инициативе Путина пройдет прием в честь 85-летия Наины Ельциной. По словам директора «Ельцин центра» Людмилы Телень, в мероприятии примет участие действующее руководство страны, друзья и подруги Ельциной, а также сотрудники фонда имени первого президента.

В честь юбилея Ельциной государственные каналы подготовили несколько фильмов. НТВ 12 марта показал интервью с ней в программе «Итоги недели», а в ночь на понедельник телеканал «Россия» показал «Наина Ельцина. История в любви».