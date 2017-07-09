Путин: мне кажется, Трамп принял заверения о выборах в США

"Наша позиция хорошо известна, я ее воспроизвел: нет никаких оснований считать, что Россия вмешивалась в выборный процесс в США", - сказал Путин на пресс-конференции в Гамбурге.

Со слов российского президента, Трамп задавал наводящие вопросы относительно предполагаемого вмешательства, "его реально интересовали какие-то детали".

"Я, насколько был в состоянии ответить, - ответил на все эти вопросы, рассказал ему о своих диалогах на этот счет с предыдущей администрацией, в том числе о моих разговорах с президентом Обамой. Мне кажется, что он принял это к сведению и согласился", - рассказал Путин. При этом российский президент подчеркнул, что вопрос о том, как Трамп воспринял его объяснения, лучше задать самому президенту США.

Ранее в субботу Дональд Трамп назвал свою встречу с российским лидером Владимиром Путиным, которая состоялась в пятницу на саммите "Большой двадцатки" в Гамбурге, потрясающей. Это был первый и пока единственный комментарий о содержании разговора, исходивший от самого Трампа.

Накануне, констатируя доброжелательную атмосферу встречи, стороны, тем не менее, излагали содержание беседы с существенными расхождениями, особенно в части обсуждения российских кибератак.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Трамп "принял" заверения Путина, что Россия не организовывала никаких хакерских атак в ходе президентской кампании в США; госсекретарь США Рекс Тиллерсон такого не говорил.

Перспективы взаимоотношений

Помимо вмешательства России в американские выборы, в реальности которого американские спецслужбы не сомневаются, Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили и другие темы, вызывающие большую напряженность в отношениях двух стран: в частности, конфликт в Сирии и ситуацию на Украине.

По словам Путина, он надеется на то, что удастся вывести российско-американские отношения из кризиса. "Мне кажется, что определенные предпосылки для этого созданы", - отметил президент России, пояснив, что такие предположения он строит и исходя из характера состоявшейся в пятницу беседы с Трампом.

При этом, как отметил Путин, ему удалось установить личные взаимоотношения с Дональдом Трампом.

"Трамп телевизионный очень сильно отличается от реального человека, он конкретный абсолютно. Абсолютно адекватно воспринимает собеседника, быстро достаточно анализирует, отвечает на поставленные вопросы либо на возникающие в ходе дискуссии какие-то новые элементы", - рассказал Путин.

Также в субботу Путин заявил, что России незачем вмешиваться в предстоящие выборы в Германии, которая является одним из ведущих торговых партнеров Россиии.

"Зачем нам? Еще не хватало, вмешиваться во внутриполитические процессы", — подчеркнул Путин.

Германские официальные лица не раз высказывали опасения по поводу возможности вмешательства России в предстоящие в сентябре выборы, будь то путем взлома и публикации переписки политиков или путем распространения дезинформации, как с историей девочки Лизы.

В мае в ходе визита в Россию канцлер Ангела Меркель заявила, что власти страны будут готовы к возможности подобного вмешательства.