Путин и Медведев отчитались о доходах

Согласно документу на сайте правительства, Медведев за 2016 год заработал 8,587 млн руб. Это на 2% меньше, чем годом ранее, отмечает РБК. В 2015 году официальный доход Медведева составил 8,76 млн.

В пресс-службе правительства РФ сокращение дохода премьера объяснили уменьшением суммы вклада и процентов по нему, сообщает РИА "Новости".

Из декларации Медведева также следует, что супруга премьера Светлана в 2016 году не заработала ни копейки. Согласно документу, Медведев по-прежнему владеет автомобилями ГАЗ-20 и ГАЗ-21, а его супруга имеет Volkswagen Golf. В собственности у Медведева также квартира площадью 367,8 кв. м, у жены — два машино-места. Также премьер распоряжается на правах аренды земельным участком площадью 4,7 тыс. кв. м.

Путин заработал на 300 тысяч больше Медведева

Как сообщает сайт Кремля, доход президента за 2016 год составил 8,858 млн рублей — то есть Путин заработал примерно на 300 тысяч больше, чем Медведев. В 2015 году официальный доход Путина составил 8 млн 891 тысяч 777 руб.

В собственности у президента остается земельный участок площадью 1,5 тыс. кв. м, квартира в 77 кв. м и гараж 18 кв. м. Также у Путина в пользовании квартира площадью 153,7 кв. м, гаражное место 18 кв. м, а в собственности — два автомобиля ГАЗ М21, "Нива" и прицеп "Скиф".

Доход пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова в минувшем году, согласно его декларации, составил чуть более 12,8 млн руб, а его супруга Татьяна Навка заработала в 10 раз больше мужа — 120 млн 814 тыс. 796 руб, отмечает РБК.

Доход самого Пескова по сравнению с предыдущим годом сократился втрое. На вопрос телеканала "Дождь", с чем связан такой доход семьи, Песков лаконично ответил: "С работой".

Чиновником с самым высоким доходом оказался первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко, курирующий внутреннюю политику. Его доход составил почти 85,5 миллиона рублей.

Перешедший вместе с Кириенко из "Росатома" в Кремль Сергей Новиков и возглавляющий управление общественных проектов задекларировал 18,8 миллиона рублей.