Путин: европейские страны "напридумывали мифические российские угрозы"

«Не нужно ничего нагнетать, не нужно придумывать мифических российских угроз, каких-то гибридных войн и так далее. Сами напридумывали, а потом сами себя пугаете и на этой основе еще и формулируете перспективы политики. Нет у такой политики никаких перспектив – есть перспектива только в одном: в сотрудничестве по всем направлениям, в том числе по вопросам безопасности», — заявил Путин.

Он подчеркнул, что главная проблема безопасности — это терроризм, с которой нужно бороться совместными усилиями.

«Вот о чем надо думать, а мы все рассуждаем о том, какие угрозы Россия создает», — подчеркнул Путин. «Думаю, что все мы хотим безопасности, спокойствия, благополучия и сотрудничества», — добавил президент.

Путин прибыл во Францию с однодневным визитом в понедельник, 29 мая. В рамках поездки он встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном и посетил выставку, посвященную 300-летию поездки российского императора Петра Первого во Францию.